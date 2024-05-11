Риелтор Барсуков: строительство частных домов в РФ обгоняет многоквартирные

11 мая 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Строительство частных домов позволит обеспечить каждого россиянина 33 квадратными метрами на человека, отметил Константин Барсуков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За последние несколько лет в России вводят в эксплуатацию больше частных домов, чем многоквартирных. Одним из факторов, повлиявших на это, стала дачная амнистия. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков. «Строительство частных домов сегодня в приоритете у застройщиков. Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) идет опережающими темпами. За последние несколько лет ИЖС вводят в эксплуатацию больше, чем многоквартирных домов. Это обусловлено двумя факторами. Изначально повлияло появление дачной амнистии. Когда дома уже давно были возведены, их начали вводить в эксплуатацию и по сути записали, как будто вновь построенные. А вот начиная с 2022 года уже большую роль стала играть именно стройка, потому что многие банки начали входить в программы, связанные с выдачей ипотеки на строительство жилья, и за 2022—2023 год случился некий бум стройки загородного жилья. У людей появилась возможность самостоятельно по программам льготной ипотеки возводить дома», — рассказал Константин Барсуков. Новость по теме Путин подписал новый майский указ: какие изменения ждут россиян в ближайшем будущем По словам риелтора, после заявления президента РФ Владимира Путина о том, что нужно обеспечить к 2030 году граждан жильем площадью не менее 33 квадратных метров на человека, спрос на стройку частных домов увеличится еще больше. «Если говорить про цели, которые ставит президент по увеличению количества квадратных метров площади жилья на одного человека, то многоквартирные дома не позволят этого сделать, учитывая склонность застройщиков к уменьшению площади квартир для того, чтобы постоянно повышать цену за метр. А жилой дом позволяет. Семья приобретает трехкомнатный дом минимум на 80 квадратных метров. А трехкомнатная квартира за эту же стоимость может быть и 60 квадратных метров. То есть получается, что на одного человека площадь жилья увеличивается. Я думаю, что на этом будет акцентироваться внимание и спрос», — отметил Барсуков.



Ранее Госдума одобрила законопроект, согласно которому в 2024 году будет проведено расширение дачной амнистии. При таких условиях можно будет оформить дома, которые были построены до 1998 года, и вспомогательные сооружения, поставленные на технический учет до 2013 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За последние несколько лет в России вводят в эксплуатацию больше частных домов, чем многоквартирных. Одним из факторов, повлиявших на это, стала дачная амнистия. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков. «Строительство частных домов сегодня в приоритете у застройщиков. Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) идет опережающими темпами. За последние несколько лет ИЖС вводят в эксплуатацию больше, чем многоквартирных домов. Это обусловлено двумя факторами. Изначально повлияло появление дачной амнистии. Когда дома уже давно были возведены, их начали вводить в эксплуатацию и по сути записали, как будто вновь построенные. А вот начиная с 2022 года уже большую роль стала играть именно стройка, потому что многие банки начали входить в программы, связанные с выдачей ипотеки на строительство жилья, и за 2022—2023 год случился некий бум стройки загородного жилья. У людей появилась возможность самостоятельно по программам льготной ипотеки возводить дома», — рассказал Константин Барсуков. По словам риелтора, после заявления президента РФ Владимира Путина о том, что нужно обеспечить к 2030 году граждан жильем площадью не менее 33 квадратных метров на человека, спрос на стройку частных домов увеличится еще больше. «Если говорить про цели, которые ставит президент по увеличению количества квадратных метров площади жилья на одного человека, то многоквартирные дома не позволят этого сделать, учитывая склонность застройщиков к уменьшению площади квартир для того, чтобы постоянно повышать цену за метр. А жилой дом позволяет. Семья приобретает трехкомнатный дом минимум на 80 квадратных метров. А трехкомнатная квартира за эту же стоимость может быть и 60 квадратных метров. То есть получается, что на одного человека площадь жилья увеличивается. Я думаю, что на этом будет акцентироваться внимание и спрос», — отметил Барсуков. Ранее Госдума одобрила законопроект, согласно которому в 2024 году будет проведено расширение дачной амнистии. При таких условиях можно будет оформить дома, которые были построены до 1998 года, и вспомогательные сооружения, поставленные на технический учет до 2013 года.