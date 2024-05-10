Когда в Свердловской области отключат отопление

В Свердловской области с 15 мая начнется поэтапное отключение отопления

Отключения пройдут в соответствии с температурным графиком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В муниципалитетах Свердловской области поэтапное отключение отопления начнется с 15 мая. Оно пройдет в соответствии с температурным графиком, сообщил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

«Каждый муниципалитет самостоятельно выбирает дату окончания отопительного сезона. Но в большинстве из них — с 15 мая. Отключения будут проходить в соответствии с температурным графиком и по заявкам организаций и управляющих компаний», — приводит слова Смирнова департамент информационной политики региона. Он подчеркнул, что на севере области отключение отопления пройдет значительно позже.

По федеральным нормам подача тепла прекращается после того, как среднесуточная температура воздуха превышает восемь градусов пять дней подряд. Вместе с окончанием отопительного сезона в регионе начнется подготовка к следующему — коммунальщики будут проводить опрессовки.

В Екатеринбурге отопительный сезон завершится 13 мая. Постановление об этом подписал мэр города Алексей Орлов. Ранее отключение отопления анонсировали на первую декаду мая.