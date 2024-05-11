Армия и оружие Польша начала укреплять границу с Белоруссией Премьер Туск: Польша начала фортификационные работы на границе с Белоруссией 11 мая 2024 в 14:38 Размер текста - 17 + Польша укрепляет границу с Белоруссией Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Варшава начинает фортификационные работы на границе с Белоруссией. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. «Мы начали интенсивную работу над современным укреплением», — заявил Туск, его слова приводит телеканал TVP Info. Он также отметил, что укрепления будут идти вдоль всей польской границы, это не только граница республики, но и граница Европейского союза. Туск призвал Евросоюз помочь им с финансированием фортификационных работ. Какие именно работы будут вести он не уточнил, однако заявил, что речь идет о «безопасности внешней границы ЕС». Ранее сообщалось, что Польша направит большее количество военнослужащих на границу с Белоруссией. Также они собирались направить войска на границу с Россией, Литвой и Украиной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Варшава начинает фортификационные работы на границе с Белоруссией. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. «Мы начали интенсивную работу над современным укреплением», — заявил Туск, его слова приводит телеканал TVP Info. Он также отметил, что укрепления будут идти вдоль всей польской границы, это не только граница республики, но и граница Европейского союза. Туск призвал Евросоюз помочь им с финансированием фортификационных работ. Какие именно работы будут вести он не уточнил, однако заявил, что речь идет о «безопасности внешней границы ЕС». Ранее сообщалось, что Польша направит большее количество военнослужащих на границу с Белоруссией. Также они собирались направить войска на границу с Россией, Литвой и Украиной. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям