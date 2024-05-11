Польша начала укреплять границу с Белоруссией

Премьер Туск: Польша начала фортификационные работы на границе с Белоруссией
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Польша укрепляет границу с Белоруссией Фото:

Варшава начинает фортификационные работы на границе с Белоруссией. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Мы начали интенсивную работу над современным укреплением», — заявил Туск, его слова приводит телеканал TVP Info. Он также отметил, что укрепления будут идти вдоль всей польской границы, это не только граница республики, но и граница Европейского союза.

Туск призвал Евросоюз помочь им с финансированием фортификационных работ. Какие именно работы будут вести он не уточнил, однако заявил, что речь идет о «безопасности внешней границы ЕС».

Ранее сообщалось, что Польша направит большее количество военнослужащих на границу с Белоруссией. Также они собирались направить войска на границу с Россией, Литвой и Украиной.

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Варшава начинает фортификационные работы на границе с Белоруссией. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. «Мы начали интенсивную работу над современным укреплением», — заявил Туск, его слова приводит телеканал TVP Info. Он также отметил, что укрепления будут идти вдоль всей польской границы, это не только граница республики, но и граница Европейского союза. Туск призвал Евросоюз помочь им с финансированием фортификационных работ. Какие именно работы будут вести он не уточнил, однако заявил, что речь идет о «безопасности внешней границы ЕС». Ранее сообщалось, что Польша направит большее количество военнослужащих на границу с Белоруссией. Также они собирались направить войска на границу с Россией, Литвой и Украиной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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