Польша начала укреплять границу с Белоруссией

Польша укрепляет границу с БелоруссиейФото: NIDS/NATO Multimedia Library
Варшава начинает фортификационные работы на границе с Белоруссией. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
«Мы начали интенсивную работу над современным укреплением», — заявил Туск, его слова приводит телеканал TVP Info. Он также отметил, что укрепления будут идти вдоль всей польской границы, это не только граница республики, но и граница Европейского союза.
Туск призвал Евросоюз помочь им с финансированием фортификационных работ. Какие именно работы будут вести он не уточнил, однако заявил, что речь идет о «безопасности внешней границы ЕС».
Ранее сообщалось, что Польша направит большее количество военнослужащих на границу с Белоруссией. Также они собирались направить войска на границу с Россией, Литвой и Украиной.
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Варшава начинает фортификационные работы на границе с Белоруссией. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. «Мы начали интенсивную работу над современным укреплением», — заявил Туск, его слова приводит телеканал TVP Info. Он также отметил, что укрепления будут идти вдоль всей польской границы, это не только граница республики, но и граница Европейского союза. Туск призвал Евросоюз помочь им с финансированием фортификационных работ. Какие именно работы будут вести он не уточнил, однако заявил, что речь идет о «безопасности внешней границы ЕС». Ранее сообщалось, что Польша направит большее количество военнослужащих на границу с Белоруссией. Также они собирались направить войска на границу с Россией, Литвой и Украиной.