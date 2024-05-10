10 мая 2024
09 мая 2024

Власти города ХМАО ответили на жалобы, связанные с затоплением кладбища. Фото

Администрация Лангепаса: на городском кладбище решили проблему с затоплением
© Служба новостей «URA.RU»
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Бывший штаб ЧВК «Вагнер» на улице Розы Люксембург и Северное кладбище в Березовском. Екатеринбург, могилы, северное кладбище, деревянные кресты
На территории кладбища избавились от воды Фото:

В Лангепасе (ХМАО) решили проблему с подтопленным городским кладбищем, на которое жаловались жители. Сейчас там уже убрали всю воду. Об этом сообщила администрация города.

«Администрации города известна проблема подтопления территории городского кладбища. Обслуживающая организация второй день проводит все необходимые работы. На сегодняшний день талые воды отведены», — написала администрация города в группе во «ВКонтакте». Меры начали принимать после поручения главы города Сергея Горобченко.

Ранее территория кладбища была затоплена талыми водами. Жители города жаловались, что не могли проехать к могилам родственников. Они требовали от мэрии разобраться с проблемой. По мнению жителей, вода не уходила из-за куч песка, которые появились по периметру кладбища.

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В Лангепасе (ХМАО) решили проблему с подтопленным городским кладбищем, на которое жаловались жители. Сейчас там уже убрали всю воду. Об этом сообщила администрация города. «Администрации города известна проблема подтопления территории городского кладбища. Обслуживающая организация второй день проводит все необходимые работы. На сегодняшний день талые воды отведены», — написала администрация города в группе во «ВКонтакте». Меры начали принимать после поручения главы города Сергея Горобченко. Ранее территория кладбища была затоплена талыми водами. Жители города жаловались, что не могли проехать к могилам родственников. Они требовали от мэрии разобраться с проблемой. По мнению жителей, вода не уходила из-за куч песка, которые появились по периметру кладбища.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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