Власти города ХМАО ответили на жалобы, связанные с затоплением кладбища. Фото

Администрация Лангепаса: на городском кладбище решили проблему с затоплением

11 мая 2024 в 16:17 Размер текста - 17 +

На территории кладбища избавились от воды Фото: Илья Московец © URA.RU В Лангепасе (ХМАО) решили проблему с подтопленным городским кладбищем, на которое жаловались жители. Сейчас там уже убрали всю воду. Об этом сообщила администрация города. «Администрации города известна проблема подтопления территории городского кладбища. Обслуживающая организация второй день проводит все необходимые работы. На сегодняшний день талые воды отведены», — написала администрация города в группе во «ВКонтакте». Меры начали принимать после поручения главы города Сергея Горобченко. Ранее территория кладбища была затоплена талыми водами. Жители города жаловались, что не могли проехать к могилам родственников. Они требовали от мэрии разобраться с проблемой. По мнению жителей, вода не уходила из-за куч песка, которые появились по периметру кладбища. Фото: группа «Администрация города Лангепаса» во «ВКонтакте» Фото: группа «Администрация города Лангепаса» во «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Лангепасе (ХМАО) решили проблему с подтопленным городским кладбищем, на которое жаловались жители. Сейчас там уже убрали всю воду. Об этом сообщила администрация города. «Администрации города известна проблема подтопления территории городского кладбища. Обслуживающая организация второй день проводит все необходимые работы. На сегодняшний день талые воды отведены», — написала администрация города в группе во «ВКонтакте». Меры начали принимать после поручения главы города Сергея Горобченко. Ранее территория кладбища была затоплена талыми водами. Жители города жаловались, что не могли проехать к могилам родственников. Они требовали от мэрии разобраться с проблемой. По мнению жителей, вода не уходила из-за куч песка, которые появились по периметру кладбища.