МЧС выпустило экстренное предупреждение о шквальном ветре для свердловчан

В Свердловской области 12 мая ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду

11 мая 2024 в 16:11 Размер текста - 17 +

Штормовое предупреждение действует в регионе уже несколько дней Фото: Размик Закарян © URA.RU ГУ МЧС России по Свердловской области предупредило жителей региона об опасной погоде 12 мая — в регионе ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Согласно шкале Фудзиты, 18 метров в секунду — штормовой ветер. «По данным синоптиков, 12 мая в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 м/сек. В связи с прогнозируемыми погодными явлениями специалисты Главного управления МЧС России по Свердловской области рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности», — говорится на сайте ведомства. Спасатели призвали свердловчан не прятаться от ветра около стен домов, на остановках общественного транспорта и около рекламных щитов. Также не стоит оставаться под деревьями и недостроенными зданиями. Штормовое предупреждение продолжает действовать в регионе с 9 мая. Холодную погоду и ветер принесли в область два циклона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ГУ МЧС России по Свердловской области предупредило жителей региона об опасной погоде 12 мая — в регионе ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Согласно шкале Фудзиты, 18 метров в секунду — штормовой ветер. «По данным синоптиков, 12 мая в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 м/сек. В связи с прогнозируемыми погодными явлениями специалисты Главного управления МЧС России по Свердловской области рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности», — говорится на сайте ведомства. Спасатели призвали свердловчан не прятаться от ветра около стен домов, на остановках общественного транспорта и около рекламных щитов. Также не стоит оставаться под деревьями и недостроенными зданиями. Штормовое предупреждение продолжает действовать в регионе с 9 мая. Холодную погоду и ветер принесли в область два циклона.