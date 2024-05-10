МЧС выпустило экстренное предупреждение о шквальном ветре для свердловчан

ГУ МЧС России по Свердловской области предупредило жителей региона об опасной погоде 12 мая — в регионе ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Согласно шкале Фудзиты, 18 метров в секунду — штормовой ветер.
«По данным синоптиков, 12 мая в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 м/сек. В связи с прогнозируемыми погодными явлениями специалисты Главного управления МЧС России по Свердловской области рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности», — говорится на сайте ведомства.
Спасатели призвали свердловчан не прятаться от ветра около стен домов, на остановках общественного транспорта и около рекламных щитов. Также не стоит оставаться под деревьями и недостроенными зданиями.
Штормовое предупреждение продолжает действовать в регионе с 9 мая. Холодную погоду и ветер принесли в область два циклона.
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