10 мая 2024

МЧС выпустило экстренное предупреждение о шквальном ветре для свердловчан

В Свердловской области 12 мая ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду
© Служба новостей «URA.RU»
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Солнечный зимний день. Екатеринбург, солнце, дерево, дерево без листвы
Штормовое предупреждение действует в регионе уже несколько дней Фото:

ГУ МЧС России по Свердловской области предупредило жителей региона об опасной погоде 12 мая — в регионе ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Согласно шкале Фудзиты, 18 метров в секунду — штормовой ветер.

«По данным синоптиков, 12 мая в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 м/сек. В связи с прогнозируемыми погодными явлениями специалисты Главного управления МЧС России по Свердловской области рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности», — говорится на сайте ведомства.

Спасатели призвали свердловчан не прятаться от ветра около стен домов, на остановках общественного транспорта и около рекламных щитов. Также не стоит оставаться под деревьями и недостроенными зданиями.

Штормовое предупреждение продолжает действовать в регионе с 9 мая. Холодную погоду и ветер принесли в область два циклона.

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ГУ МЧС России по Свердловской области предупредило жителей региона об опасной погоде 12 мая — в регионе ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Согласно шкале Фудзиты, 18 метров в секунду — штормовой ветер. «По данным синоптиков, 12 мая в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 м/сек. В связи с прогнозируемыми погодными явлениями специалисты Главного управления МЧС России по Свердловской области рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности», — говорится на сайте ведомства. Спасатели призвали свердловчан не прятаться от ветра около стен домов, на остановках общественного транспорта и около рекламных щитов. Также не стоит оставаться под деревьями и недостроенными зданиями. Штормовое предупреждение продолжает действовать в регионе с 9 мая. Холодную погоду и ветер принесли в область два циклона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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