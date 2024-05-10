В Свердловской области днем 11 мая порывы штормового ветра достигли 21 метра в секунду. В нескольких городах региона очевидцы заметили последствия стихии: поваленные деревья, оторванную кровлю и рухнувшие остановки.
«Упала остановка по улице Островского в Нижнем Тагиле. Надеюсь, обошлось без жертв. Но, судя по всему, остановка, вероятно, упала на автомобиль, слегка его задев», — рассказал очевидец telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил».
В Екатеринбурге в микрорайоне «Сортировочный» на улице Пехотинцев очевидцы заметили оторванный кусок кровли с крыши дома. Он упал на ближайшее дерево. Также у некоторых домов заметили оторванные отливы для воды, сообщает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Сильнее всего от ветра пострадали деревья — на Широкореченском кладбище заметили несколько поваленных на могилы стволов.
В Свердловской области уже несколько дней действует штормовое предупреждение. В региональном МЧС продлили его и на 12 мая — по информации синоптиков, порывы ветра достигнут 18 метров в секунду.
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