В Свердловской области швальный ветер валит деревья и сносит кровлю. Фото, видео

11 мая 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

Свердловчане стали замечать поваленные от ветра деревья (архивное фото) Фото: Лариса Рычкова © URA.RU В Свердловской области днем 11 мая порывы штормового ветра достигли 21 метра в секунду. В нескольких городах региона очевидцы заметили последствия стихии: поваленные деревья, оторванную кровлю и рухнувшие остановки. «Упала остановка по улице Островского в Нижнем Тагиле. Надеюсь, обошлось без жертв. Но, судя по всему, остановка, вероятно, упала на автомобиль, слегка его задев», — рассказал очевидец telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил». В Екатеринбурге в микрорайоне «Сортировочный» на улице Пехотинцев очевидцы заметили оторванный кусок кровли с крыши дома. Он упал на ближайшее дерево. Также у некоторых домов заметили оторванные отливы для воды, сообщает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Сильнее всего от ветра пострадали деревья — на Широкореченском кладбище заметили несколько поваленных на могилы стволов. В Свердловской области уже несколько дней действует штормовое предупреждение. В региональном МЧС продлили его и на 12 мая — по информации синоптиков, порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. Широкореченское кладбище в Екатеринбурге канал «Инцидент Екатеринбург», t.me Фото: Упавшая остановка в Нижнем Тагиле канал «Инцидент Нижний Тагил», t.me Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области днем 11 мая порывы штормового ветра достигли 21 метра в секунду. В нескольких городах региона очевидцы заметили последствия стихии: поваленные деревья, оторванную кровлю и рухнувшие остановки. «Упала остановка по улице Островского в Нижнем Тагиле. Надеюсь, обошлось без жертв. Но, судя по всему, остановка, вероятно, упала на автомобиль, слегка его задев», — рассказал очевидец telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил». В Екатеринбурге в микрорайоне «Сортировочный» на улице Пехотинцев очевидцы заметили оторванный кусок кровли с крыши дома. Он упал на ближайшее дерево. Также у некоторых домов заметили оторванные отливы для воды, сообщает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Сильнее всего от ветра пострадали деревья — на Широкореченском кладбище заметили несколько поваленных на могилы стволов. В Свердловской области уже несколько дней действует штормовое предупреждение. В региональном МЧС продлили его и на 12 мая — по информации синоптиков, порывы ветра достигнут 18 метров в секунду.