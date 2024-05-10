10 мая 2024

Пермяков предупредили об опасной природной аномалии

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермские метеорологи зафиксировали опасную магнитную бурю Фото:

На Пермский край обрушилась сильнейшая за последние два десятка лет магнитная буря. Об этом сообщают специалисты проекта «Метеоролог и я» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В Пермском крае наблюдается мощнейшая магнитная буря, которая началась в 20 часов 10 мая и продолжается до сих пор. Зафиксирован ее максимальный уровень», — говорится в сообщении представителей проекта.

Последний раз похожая магнитная буря наблюдалась в Прикамье 19 лет назад в 2005 году, отмечают метеорологи. Данная природная аномалия может неблагоприятно отразиться на самочувствии метеозависимых людей.

Ранее на Земле началась сильная магнитная буря класса G4. Скорость солнечного ветра выросла в два раза до 700 км/с.

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На Пермский край обрушилась сильнейшая за последние два десятка лет магнитная буря. Об этом сообщают специалисты проекта «Метеоролог и я» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В Пермском крае наблюдается мощнейшая магнитная буря, которая началась в 20 часов 10 мая и продолжается до сих пор. Зафиксирован ее максимальный уровень», — говорится в сообщении представителей проекта. Последний раз похожая магнитная буря наблюдалась в Прикамье 19 лет назад в 2005 году, отмечают метеорологи. Данная природная аномалия может неблагоприятно отразиться на самочувствии метеозависимых людей. Ранее на Земле началась сильная магнитная буря класса G4. Скорость солнечного ветра выросла в два раза до 700 км/с.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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