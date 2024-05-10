Пермяков предупредили об опасной природной аномалии

11 мая 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Пермские метеорологи зафиксировали опасную магнитную бурю Фото: Размик Закарян © URA.RU На Пермский край обрушилась сильнейшая за последние два десятка лет магнитная буря. Об этом сообщают специалисты проекта «Метеоролог и я» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В Пермском крае наблюдается мощнейшая магнитная буря, которая началась в 20 часов 10 мая и продолжается до сих пор. Зафиксирован ее максимальный уровень», — говорится в сообщении представителей проекта. Последний раз похожая магнитная буря наблюдалась в Прикамье 19 лет назад в 2005 году, отмечают метеорологи. Данная природная аномалия может неблагоприятно отразиться на самочувствии метеозависимых людей. Ранее на Земле началась сильная магнитная буря класса G4. Скорость солнечного ветра выросла в два раза до 700 км/с. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Пермский край обрушилась сильнейшая за последние два десятка лет магнитная буря. Об этом сообщают специалисты проекта «Метеоролог и я» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В Пермском крае наблюдается мощнейшая магнитная буря, которая началась в 20 часов 10 мая и продолжается до сих пор. Зафиксирован ее максимальный уровень», — говорится в сообщении представителей проекта. Последний раз похожая магнитная буря наблюдалась в Прикамье 19 лет назад в 2005 году, отмечают метеорологи. Данная природная аномалия может неблагоприятно отразиться на самочувствии метеозависимых людей. Ранее на Земле началась сильная магнитная буря класса G4. Скорость солнечного ветра выросла в два раза до 700 км/с.