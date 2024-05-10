На Земле началась мощная магнитная буря

11 мая 2024 в 00:04 Размер текста - 17 +

Скорость солнечного ветра выросла в два раза (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU На Земле началась сильная магнитная буря класса G4. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. «В 20 часов 17 минут по московскому времени на Земле началась сильная магнитная буря, и после 20 часов 44 минут достигла уровня очень сильной магнитной бури, класса G4», — сообщил Леус в telegram-канале. Он отметил, что к этому времени скорость солнечного ветра выросла в два раза до 700 км/с. Также он заявил, что плотность окружающей Землю плазмы увеличена примерно в 30 раз. Магнитной бури такой мощности не было 20 лет. Об этом сообщал руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев. По его словам, в течение трех суток Солнцем выброшено в сторону нашей планеты четыре крупных облака плазмы. последствия бури будут ощущаться еще неделю. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Земле началась сильная магнитная буря класса G4. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. «В 20 часов 17 минут по московскому времени на Земле началась сильная магнитная буря, и после 20 часов 44 минут достигла уровня очень сильной магнитной бури, класса G4», — сообщил Леус в telegram-канале. Он отметил, что к этому времени скорость солнечного ветра выросла в два раза до 700 км/с. Также он заявил, что плотность окружающей Землю плазмы увеличена примерно в 30 раз. Магнитной бури такой мощности не было 20 лет. Об этом сообщал руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев. По его словам, в течение трех суток Солнцем выброшено в сторону нашей планеты четыре крупных облака плазмы. последствия бури будут ощущаться еще неделю.