10 мая 2024

У свердловских «Новых людей» сменился лидер

© Служба новостей «URA.RU»
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Партия Новые люди презентует кандидатов на выборы в ЕГД. Екатеринбург, виноградова ирина
Ирина Виноградова также является членом облизбиркома Фото:

Свердловское отделение «Новых людей» официально возглавила Ирина Виноградова, с начала года работавшая с приставкой «и. о.». Ее избрали на областном собрании членов партии 11 мая.

«Ирина Виноградова стала частью команды „Новых людей“ в 2020 году на позиции СММ-специалиста. За четыре года Ирина Виноградова успела достичь позиции руководителя аппарата отделения, а также получить множество наград и премий за свои достижения в сфере политтехнологии и научной деятельности», — говорится в telegram-канале ячейки. Предшественник Виноградовой Егор Невидимов переведен в Хабаровский край.

Ранее ходили слухи, что контроль над реготделением НЛ якобы пытается получить депутат гордумы Екатеринбурга Сергей Козлов — протеже УГМК, которая на выборах 2023 года по просьбе мэрии спонсировала продвижение партийного списка. Виноградова считается членом команды, которую в регион в 2020-м отправил лидер «Новых людей», депутат Госдумы Алексей Нечаев.

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Свердловское отделение «Новых людей» официально возглавила Ирина Виноградова, с начала года работавшая с приставкой «и. о.». Ее избрали на областном собрании членов партии 11 мая. «Ирина Виноградова стала частью команды „Новых людей“ в 2020 году на позиции СММ-специалиста. За четыре года Ирина Виноградова успела достичь позиции руководителя аппарата отделения, а также получить множество наград и премий за свои достижения в сфере политтехнологии и научной деятельности», — говорится в telegram-канале ячейки. Предшественник Виноградовой Егор Невидимов переведен в Хабаровский край. Ранее ходили слухи, что контроль над реготделением НЛ якобы пытается получить депутат гордумы Екатеринбурга Сергей Козлов — протеже УГМК, которая на выборах 2023 года по просьбе мэрии спонсировала продвижение партийного списка. Виноградова считается членом команды, которую в регион в 2020-м отправил лидер «Новых людей», депутат Госдумы Алексей Нечаев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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