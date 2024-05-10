У свердловских «Новых людей» сменился лидер

Свердловское отделение «Новых людей» официально возглавила Ирина Виноградова, с начала года работавшая с приставкой «и. о.». Ее избрали на областном собрании членов партии 11 мая.
«Ирина Виноградова стала частью команды „Новых людей“ в 2020 году на позиции СММ-специалиста. За четыре года Ирина Виноградова успела достичь позиции руководителя аппарата отделения, а также получить множество наград и премий за свои достижения в сфере политтехнологии и научной деятельности», — говорится в telegram-канале ячейки. Предшественник Виноградовой Егор Невидимов переведен в Хабаровский край.
Ранее ходили слухи, что контроль над реготделением НЛ якобы пытается получить депутат гордумы Екатеринбурга Сергей Козлов — протеже УГМК, которая на выборах 2023 года по просьбе мэрии спонсировала продвижение партийного списка. Виноградова считается членом команды, которую в регион в 2020-м отправил лидер «Новых людей», депутат Госдумы Алексей Нечаев.
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