Курганский спортсмен выступил в финале турнира по дзюдо (архивное фото)
На международном турнире в столице Казахстана Астане курганский дзюдоист Данил Лаврентьев завоевал серебряную медаль. Об этом сообщается в telegram-канале «Короче, Курган».
«В Астане дзюдоист Лаврентьев завоевал серебро „Большого Шлема“. Курганец в финале боролся за победу с итальянцем Мануэлем Ломбардо и уступил», — говорится в посте.
Ранее Лаврентьев завоевал серебро на международном турнире в Улан-Баторе. Он выступал в весовой категории 73 кг. Спортсмена тренирует Олег Лаврентьев в «СШОР №1».
Дзюдоист Лаврентьев стал призером турнира в Астане
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