10 мая 2024
09 мая 2024

Дзюдоист из Кургана завоевал медаль на международном турнире. Фото

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Турнир Большой шлем - 2017. Екатеринбург, дзюдо, единоборства, спорт, абдулжалилов абдула, чибана чарльз
Курганский спортсмен выступил в финале турнира по дзюдо (архивное фото) Фото:

На международном турнире в столице Казахстана Астане курганский дзюдоист Данил Лаврентьев завоевал серебряную медаль. Об этом сообщается в telegram-канале «Короче, Курган».

«В Астане дзюдоист Лаврентьев завоевал серебро „Большого Шлема“. Курганец в финале боролся за победу с итальянцем Мануэлем Ломбардо и уступил», — говорится в посте.

Ранее Лаврентьев завоевал серебро на международном турнире в Улан-Баторе. Он выступал в весовой категории 73 кг. Спортсмена тренирует Олег Лаврентьев в «СШОР №1».

Дзюдоист Лаврентьев стал призером турнира в Астане
Дзюдоист Лаврентьев стал призером турнира в Астане
Фото:

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На международном турнире в столице Казахстана Астане курганский дзюдоист Данил Лаврентьев завоевал серебряную медаль. Об этом сообщается в telegram-канале «Короче, Курган». «В Астане дзюдоист Лаврентьев завоевал серебро „Большого Шлема“. Курганец в финале боролся за победу с итальянцем Мануэлем Ломбардо и уступил», — говорится в посте. Ранее Лаврентьев завоевал серебро на международном турнире в Улан-Баторе. Он выступал в весовой категории 73 кг. Спортсмена тренирует Олег Лаврентьев в «СШОР №1».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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