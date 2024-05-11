Голикова продолжит курировать Министерства

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Новое знание, Татьяна Голикова. Москва, голикова татьяна
Татьяна Голикова курирует работу нескольких министерств Фото:
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Смена правительства в России-2024

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в качестве вице-премьера продолжит курировать деятельность Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты, Министерства культуры. Так же в сферу ее ведения войдет Федеральное агентство по делам национальностей. Об этом сообщил пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков.

«Задача по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия в стране также будет решаться через сохранение традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей. Вопросами реализации национальной политики в этой сфере займется Татьяна Голикова», — сказал Беляков.

Голикова — многолетний куратор социальной политики, развития институтов и программ поддержки и защиты людей. Глубоко погружена в вопросы межнациональных отношений и обладает колоссальным опытом системного и комплексного решения поставленных задач с опорой на обратную связь от людей. Сочетание этих качеств обеспечит должный подход к работе по развитию указанного направления, заключил Беляков.

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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в качестве вице-премьера продолжит курировать деятельность Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты, Министерства культуры. Так же в сферу ее ведения войдет Федеральное агентство по делам национальностей. Об этом сообщил пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков. «Задача по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия в стране также будет решаться через сохранение традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей. Вопросами реализации национальной политики в этой сфере займется Татьяна Голикова», — сказал Беляков. Голикова — многолетний куратор социальной политики, развития институтов и программ поддержки и защиты людей. Глубоко погружена в вопросы межнациональных отношений и обладает колоссальным опытом системного и комплексного решения поставленных задач с опорой на обратную связь от людей. Сочетание этих качеств обеспечит должный подход к работе по развитию указанного направления, заключил Беляков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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