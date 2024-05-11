Голикова продолжит курировать Министерства

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в качестве вице-премьера продолжит курировать деятельность Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты, Министерства культуры. Так же в сферу ее ведения войдет Федеральное агентство по делам национальностей. Об этом сообщил пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков.
«Задача по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия в стране также будет решаться через сохранение традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей. Вопросами реализации национальной политики в этой сфере займется Татьяна Голикова», — сказал Беляков.
Голикова — многолетний куратор социальной политики, развития институтов и программ поддержки и защиты людей. Глубоко погружена в вопросы межнациональных отношений и обладает колоссальным опытом системного и комплексного решения поставленных задач с опорой на обратную связь от людей. Сочетание этих качеств обеспечит должный подход к работе по развитию указанного направления, заключил Беляков.
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