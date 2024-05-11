Голикова продолжит курировать Министерства

11 мая 2024 в 20:15 Размер текста - 17 +

Татьяна Голикова курирует работу нескольких министерств Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в качестве вице-премьера продолжит курировать деятельность Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты, Министерства культуры. Так же в сферу ее ведения войдет Федеральное агентство по делам национальностей. Об этом сообщил пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков. «Задача по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия в стране также будет решаться через сохранение традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей. Вопросами реализации национальной политики в этой сфере займется Татьяна Голикова», — сказал Беляков. Голикова — многолетний куратор социальной политики, развития институтов и программ поддержки и защиты людей. Глубоко погружена в вопросы межнациональных отношений и обладает колоссальным опытом системного и комплексного решения поставленных задач с опорой на обратную связь от людей. Сочетание этих качеств обеспечит должный подход к работе по развитию указанного направления, заключил Беляков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в качестве вице-премьера продолжит курировать деятельность Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты, Министерства культуры. Так же в сферу ее ведения войдет Федеральное агентство по делам национальностей. Об этом сообщил пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков. «Задача по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия в стране также будет решаться через сохранение традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей. Вопросами реализации национальной политики в этой сфере займется Татьяна Голикова», — сказал Беляков. Голикова — многолетний куратор социальной политики, развития институтов и программ поддержки и защиты людей. Глубоко погружена в вопросы межнациональных отношений и обладает колоссальным опытом системного и комплексного решения поставленных задач с опорой на обратную связь от людей. Сочетание этих качеств обеспечит должный подход к работе по развитию указанного направления, заключил Беляков.