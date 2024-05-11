Глава Калининградской области может занять место в правительстве

11 мая 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

Из-за опыта работы Антон Алиханов может стать министром промышленности РФ Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выдвинут на пост министра промышленности и торговли РФ. Об этом заявил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков. «Благодаря опыту работы на федеральном и региональном уровнях у него есть понимание стоящих на повестке задач и решений, что крайне важно для отрасли, за которую ему предстоит отвечать в должности главы Минпромторга», — заявил Беляков. По его словам, Алиханов проявил себя как опытный и эффективный руководитель. В роли губернатора он добился прогресса в экономическом росте промышленного сектора своего региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выдвинут на пост министра промышленности и торговли РФ. Об этом заявил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков. «Благодаря опыту работы на федеральном и региональном уровнях у него есть понимание стоящих на повестке задач и решений, что крайне важно для отрасли, за которую ему предстоит отвечать в должности главы Минпромторга», — заявил Беляков. По его словам, Алиханов проявил себя как опытный и эффективный руководитель. В роли губернатора он добился прогресса в экономическом росте промышленного сектора своего региона.