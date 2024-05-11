Глава Калининградской области может занять место в правительстве

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"Лидеры России" - конкурс для руководителей нового поколения в Манеже. 24 февраля 2024. Москва, алиханов антон
Из-за опыта работы Антон Алиханов может стать министром промышленности РФ Фото:
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Смена правительства в России-2024

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выдвинут на пост министра промышленности и торговли РФ. Об этом заявил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

«Благодаря опыту работы на федеральном и региональном уровнях у него есть понимание стоящих на повестке задач и решений, что крайне важно для отрасли, за которую ему предстоит отвечать в должности главы Минпромторга», — заявил Беляков. По его словам, Алиханов проявил себя как опытный и эффективный руководитель. В роли губернатора он добился прогресса в экономическом росте промышленного сектора своего региона.

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выдвинут на пост министра промышленности и торговли РФ. Об этом заявил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков. «Благодаря опыту работы на федеральном и региональном уровнях у него есть понимание стоящих на повестке задач и решений, что крайне важно для отрасли, за которую ему предстоит отвечать в должности главы Минпромторга», — заявил Беляков. По его словам, Алиханов проявил себя как опытный и эффективный руководитель. В роли губернатора он добился прогресса в экономическом росте промышленного сектора своего региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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