Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выдвинут на пост министра промышленности и торговли РФ. Об этом заявил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.
«Благодаря опыту работы на федеральном и региональном уровнях у него есть понимание стоящих на повестке задач и решений, что крайне важно для отрасли, за которую ему предстоит отвечать в должности главы Минпромторга», — заявил Беляков. По его словам, Алиханов проявил себя как опытный и эффективный руководитель. В роли губернатора он добился прогресса в экономическом росте промышленного сектора своего региона.
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