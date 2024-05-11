Роман Старовойт предложен на пост министра транспорта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семинар-совещание в "Мастерской управления Сенеж", мозговой штурм. Московская область, портрет, старовойт роман
Роман Старовойт возглавляет Курскую область Фото:
новость из сюжета
Смена правительства в России-2024

Губернатор Курской области Роман Старовойт может занять пост министра транспорта. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

«На пост министра транспорта предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта», — рассказал Беляков. Он добавил, что Старовойт имеет большой политический и управленческий опыт, который будет полезен в работе на посту главы одного из ключевых федеральных министерств.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Курской области Роман Старовойт может занять пост министра транспорта. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков. «На пост министра транспорта предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта», — рассказал Беляков. Он добавил, что Старовойт имеет большой политический и управленческий опыт, который будет полезен в работе на посту главы одного из ключевых федеральных министерств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...