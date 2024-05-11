Роман Старовойт предложен на пост министра транспорта

11 мая 2024 в 20:19 Размер текста - 17 +

Роман Старовойт возглавляет Курскую область Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 Губернатор Курской области Роман Старовойт может занять пост министра транспорта. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков. «На пост министра транспорта предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта», — рассказал Беляков. Он добавил, что Старовойт имеет большой политический и управленческий опыт, который будет полезен в работе на посту главы одного из ключевых федеральных министерств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Курской области Роман Старовойт может занять пост министра транспорта. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков. «На пост министра транспорта предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта», — рассказал Беляков. Он добавил, что Старовойт имеет большой политический и управленческий опыт, который будет полезен в работе на посту главы одного из ключевых федеральных министерств.