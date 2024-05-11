Роман Старовойт предложен на пост министра транспорта

Роман Старовойт возглавляет Курскую область
новость из сюжетаСмена правительства в России-2024
Губернатор Курской области Роман Старовойт может занять пост министра транспорта. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.
«На пост министра транспорта предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта», — рассказал Беляков. Он добавил, что Старовойт имеет большой политический и управленческий опыт, который будет полезен в работе на посту главы одного из ключевых федеральных министерств.
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