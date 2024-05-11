Оксану Лут предложили назначить на должность министра сельского хозяйства

11 мая 2024 в 20:15 Размер текста - 17 +

Сейчас Оксана Лут занимает должность первого заместителя министра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 Госдума рассмотрит Оксану Лут в качестве нового министра сельского хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина. «В качестве нового министра сельского хозяйства Госдума рассмотрит кандидатуру Оксаны Лут», — сообщил пресс-секретарь кабмина Борис Беляков. В Минсельхозе она трудится с 2018 года. С 2021-го Лут занимает должность первого заместителя министра. До перехода в министерстве была одним из руководителей в профильном Россельхозбанке. Обладает необходимыми знаниями и компетенциями для работы на ответственном посту руководителя министерства, добавил Беляков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госдума рассмотрит Оксану Лут в качестве нового министра сельского хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина. «В качестве нового министра сельского хозяйства Госдума рассмотрит кандидатуру Оксаны Лут», — сообщил пресс-секретарь кабмина Борис Беляков. В Минсельхозе она трудится с 2018 года. С 2021-го Лут занимает должность первого заместителя министра. До перехода в министерстве была одним из руководителей в профильном Россельхозбанке. Обладает необходимыми знаниями и компетенциями для работы на ответственном посту руководителя министерства, добавил Беляков.