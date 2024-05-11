Оксану Лут предложили назначить на должность министра сельского хозяйства

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Избирком. Курган, чиновник, пустое кресло, вакансии, должность
Сейчас Оксана Лут занимает должность первого заместителя министра Фото:
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Госдума рассмотрит Оксану Лут в качестве нового министра сельского хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«В качестве нового министра сельского хозяйства Госдума рассмотрит кандидатуру Оксаны Лут», — сообщил пресс-секретарь кабмина Борис Беляков. В Минсельхозе она трудится с 2018 года.

С 2021-го Лут занимает должность первого заместителя министра. До перехода в министерстве была одним из руководителей в профильном Россельхозбанке. Обладает необходимыми знаниями и компетенциями для работы на ответственном посту руководителя министерства, добавил Беляков.

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Госдума рассмотрит Оксану Лут в качестве нового министра сельского хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина. «В качестве нового министра сельского хозяйства Госдума рассмотрит кандидатуру Оксаны Лут», — сообщил пресс-секретарь кабмина Борис Беляков. В Минсельхозе она трудится с 2018 года. С 2021-го Лут занимает должность первого заместителя министра. До перехода в министерстве была одним из руководителей в профильном Россельхозбанке. Обладает необходимыми знаниями и компетенциями для работы на ответственном посту руководителя министерства, добавил Беляков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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