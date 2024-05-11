Оксану Лут предложили назначить на должность министра сельского хозяйства

Сейчас Оксана Лут занимает должность первого заместителя министра
новость из сюжетаСмена правительства в России-2024
Госдума рассмотрит Оксану Лут в качестве нового министра сельского хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
«В качестве нового министра сельского хозяйства Госдума рассмотрит кандидатуру Оксаны Лут», — сообщил пресс-секретарь кабмина Борис Беляков. В Минсельхозе она трудится с 2018 года.
С 2021-го Лут занимает должность первого заместителя министра. До перехода в министерстве была одним из руководителей в профильном Россельхозбанке. Обладает необходимыми знаниями и компетенциями для работы на ответственном посту руководителя министерства, добавил Беляков.
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