Министром спорта в РФ предложен Михаил Дегтярев

Губернатор Хабаровского края идет на повышение
новость из сюжетаСмена правительства в России-2024
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев может стать министром спорта. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.
«На должность министра спорта предложена кандидатура Дегтярева», — сказал пресс-секретарь. Он имеет необходимые компетенции, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью и продолжить развитие этой сферы, объяснил Беляков.
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