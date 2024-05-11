Министром спорта в РФ предложен Михаил Дегтярев

11 мая 2024 в 20:23 Размер текста - 17 +

Губернатор Хабаровского края идет на повышение Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев может стать министром спорта. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков. «На должность министра спорта предложена кандидатура Дегтярева», — сказал пресс-секретарь. Он имеет необходимые компетенции, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью и продолжить развитие этой сферы, объяснил Беляков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев может стать министром спорта. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков. «На должность министра спорта предложена кандидатура Дегтярева», — сказал пресс-секретарь. Он имеет необходимые компетенции, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью и продолжить развитие этой сферы, объяснил Беляков.