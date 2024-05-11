Министром спорта в РФ предложен Михаил Дегтярев

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Губернатор Хабаровского края идет на повышение Фото:
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Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев может стать министром спорта. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

«На должность министра спорта предложена кандидатура Дегтярева», — сказал пресс-секретарь. Он имеет необходимые компетенции, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью и продолжить развитие этой сферы, объяснил Беляков.

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Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев может стать министром спорта. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков. «На должность министра спорта предложена кандидатура Дегтярева», — сказал пресс-секретарь. Он имеет необходимые компетенции, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью и продолжить развитие этой сферы, объяснил Беляков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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