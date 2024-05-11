11 мая 2024

Губернатор Гладков: в результате атаки ВСУ в Белгороде пострадали 30 человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате атаки ВСУ в Белгороде женщина погибла, 29 человек получили ранения при обстреле Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, 28 взрослых и 1 ребенок получили осколочные ранения различных частей тела. Все они доставлены в медицинские учреждения города Белгорода, где медики оказывают им всю необходимую помощь», — написал Гладков в своем telegram-канале. По его словам, повреждены 49 квартир в 22 многоквартирных домах и 4 коммерческих объекта. Он уточнил, что от прямого попадания снаряда всего поврежден 21 автомобиль.

Днем 11 мая дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль, который стоял у обочины в селе Новостроевка-Первая Белгородской области. Один мужчина погиб, второй пострадал от осколочных ранений. ВСУ нанесли удары 10 мая по городам Белгород т Курской области, а также по нефтебазе в ЛНР ракетами ATACMS. Пострадали работники нефтебазы, трое погибли.

От прямого попадания снарядов загорелись автомобили в Белгороде
От прямого попадания снарядов загорелись автомобили в Белгороде
После атаки ВСУ поврежден 21 автомобиль
После атаки ВСУ поврежден 21 автомобиль

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате атаки ВСУ в Белгороде женщина погибла, 29 человек получили ранения при обстреле Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «По предварительной информации, 28 взрослых и 1 ребенок получили осколочные ранения различных частей тела. Все они доставлены в медицинские учреждения города Белгорода, где медики оказывают им всю необходимую помощь», — написал Гладков в своем telegram-канале. По его словам, повреждены 49 квартир в 22 многоквартирных домах и 4 коммерческих объекта. Он уточнил, что от прямого попадания снаряда всего поврежден 21 автомобиль. Днем 11 мая дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль, который стоял у обочины в селе Новостроевка-Первая Белгородской области. Один мужчина погиб, второй пострадал от осколочных ранений. ВСУ нанесли удары 10 мая по городам Белгород т Курской области, а также по нефтебазе в ЛНР ракетами ATACMS. Пострадали работники нефтебазы, трое погибли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...