В результате атаки ВСУ в Белгороде женщина погибла, 29 человек получили ранения при обстреле Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«По предварительной информации, 28 взрослых и 1 ребенок получили осколочные ранения различных частей тела. Все они доставлены в медицинские учреждения города Белгорода, где медики оказывают им всю необходимую помощь», — написал Гладков в своем telegram-канале. По его словам, повреждены 49 квартир в 22 многоквартирных домах и 4 коммерческих объекта. Он уточнил, что от прямого попадания снаряда всего поврежден 21 автомобиль.
Днем 11 мая дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль, который стоял у обочины в селе Новостроевка-Первая Белгородской области. Один мужчина погиб, второй пострадал от осколочных ранений. ВСУ нанесли удары 10 мая по городам Белгород т Курской области, а также по нефтебазе в ЛНР ракетами ATACMS. Пострадали работники нефтебазы, трое погибли.
От прямого попадания снарядов загорелись автомобили в Белгороде
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В результате атаки ВСУ в Белгороде женщина погибла, 29 человек получили ранения при обстреле Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «По предварительной информации, 28 взрослых и 1 ребенок получили осколочные ранения различных частей тела. Все они доставлены в медицинские учреждения города Белгорода, где медики оказывают им всю необходимую помощь», — написал Гладков в своем telegram-канале. По его словам, повреждены 49 квартир в 22 многоквартирных домах и 4 коммерческих объекта. Он уточнил, что от прямого попадания снаряда всего поврежден 21 автомобиль. Днем 11 мая дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль, который стоял у обочины в селе Новостроевка-Первая Белгородской области. Один мужчина погиб, второй пострадал от осколочных ранений. ВСУ нанесли удары 10 мая по городам Белгород т Курской области, а также по нефтебазе в ЛНР ракетами ATACMS. Пострадали работники нефтебазы, трое погибли.