Губернатор Гладков: в результате атаки ВСУ в Белгороде пострадали 30 человек. Фото

11 мая 2024 в 23:33 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате атаки ВСУ в Белгороде женщина погибла, 29 человек получили ранения при обстреле Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «По предварительной информации, 28 взрослых и 1 ребенок получили осколочные ранения различных частей тела. Все они доставлены в медицинские учреждения города Белгорода, где медики оказывают им всю необходимую помощь», — написал Гладков в своем telegram-канале. По его словам, повреждены 49 квартир в 22 многоквартирных домах и 4 коммерческих объекта. Он уточнил, что от прямого попадания снаряда всего поврежден 21 автомобиль. Днем 11 мая дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль, который стоял у обочины в селе Новостроевка-Первая Белгородской области. Один мужчина погиб, второй пострадал от осколочных ранений. ВСУ нанесли удары 10 мая по городам Белгород т Курской области, а также по нефтебазе в ЛНР ракетами ATACMS. Пострадали работники нефтебазы, трое погибли. От прямого попадания снарядов загорелись автомобили в Белгороде telegram-канал губернатора Гладкова После атаки ВСУ поврежден 21 автомобиль telegram-канал губернатора Гладкова Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате атаки ВСУ в Белгороде женщина погибла, 29 человек получили ранения при обстреле Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «По предварительной информации, 28 взрослых и 1 ребенок получили осколочные ранения различных частей тела. Все они доставлены в медицинские учреждения города Белгорода, где медики оказывают им всю необходимую помощь», — написал Гладков в своем telegram-канале. По его словам, повреждены 49 квартир в 22 многоквартирных домах и 4 коммерческих объекта. Он уточнил, что от прямого попадания снаряда всего поврежден 21 автомобиль. Днем 11 мая дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль, который стоял у обочины в селе Новостроевка-Первая Белгородской области. Один мужчина погиб, второй пострадал от осколочных ранений. ВСУ нанесли удары 10 мая по городам Белгород т Курской области, а также по нефтебазе в ЛНР ракетами ATACMS. Пострадали работники нефтебазы, трое погибли.