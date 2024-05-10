10 мая 2024

Выросло число погибших из-за атаки ВСУ по нефтебазе в ЛНР

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Прощание с военкором Журавлевым. Екатеринбург, груз 200, сво
В результате обстрела нефтебазы в ЛНР погибли три человека Фото:
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Число погибших в результате атак Вооруженных сил Украины по нефтебазе в ЛНР выросло до трех. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

«Количество погибших в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках увеличилось до трех человек. Кроме того, у нас семеро пострадавших. Четверо в тяжелом состоянии» — передает правительство ЛНР слова Пащенко. По ее словам, у пострадавших минно-взрывные травмы. Среди пострадавших есть ребенок. Кроме того, в больницу в Ровеньки из ЛРКБ направлена бригада санавиации.

Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ по нефтебазе один человек погиб и шесть пострадали. Также повреждены жилые дома, находящиеся рядом.

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Число погибших в результате атак Вооруженных сил Украины по нефтебазе в ЛНР выросло до трех. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. «Количество погибших в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках увеличилось до трех человек. Кроме того, у нас семеро пострадавших. Четверо в тяжелом состоянии» — передает правительство ЛНР слова Пащенко. По ее словам, у пострадавших минно-взрывные травмы. Среди пострадавших есть ребенок. Кроме того, в больницу в Ровеньки из ЛРКБ направлена бригада санавиации. Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ по нефтебазе один человек погиб и шесть пострадали. Также повреждены жилые дома, находящиеся рядом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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