Выросло число погибших из-за атаки ВСУ по нефтебазе в ЛНР

11 мая 2024 в 01:10 Размер текста - 17 +

В результате обстрела нефтебазы в ЛНР погибли три человека Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Число погибших в результате атак Вооруженных сил Украины по нефтебазе в ЛНР выросло до трех. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. «Количество погибших в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках увеличилось до трех человек. Кроме того, у нас семеро пострадавших. Четверо в тяжелом состоянии» — передает правительство ЛНР слова Пащенко. По ее словам, у пострадавших минно-взрывные травмы. Среди пострадавших есть ребенок. Кроме того, в больницу в Ровеньки из ЛРКБ направлена бригада санавиации. Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ по нефтебазе один человек погиб и шесть пострадали. Также повреждены жилые дома, находящиеся рядом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Число погибших в результате атак Вооруженных сил Украины по нефтебазе в ЛНР выросло до трех. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. «Количество погибших в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках увеличилось до трех человек. Кроме того, у нас семеро пострадавших. Четверо в тяжелом состоянии» — передает правительство ЛНР слова Пащенко. По ее словам, у пострадавших минно-взрывные травмы. Среди пострадавших есть ребенок. Кроме того, в больницу в Ровеньки из ЛРКБ направлена бригада санавиации. Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ по нефтебазе один человек погиб и шесть пострадали. Также повреждены жилые дома, находящиеся рядом.