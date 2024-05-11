Челябинцы делятся в соцсетях снимками полярного сияния. Фото

12 мая 2024 в 01:30 Размер текста - 17 +

В черте города поймать сияние в объектив сложнее из-за сильной засветки, считают авторы снимков Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Челябинской области делятся в социальных сетях фотографиями полярного сияния, которые им удалось сделать 11 мая. Причиной необычного природного явления стала мощная магнитная буря. «Обычно говорят, что фото не передает впечатлений, но здесь наоборот. Глазами сияние было видно как зеленоватые облака, местами что-то красноватое, но уже на фото явление проявлялось во всей красе», — рассказал URA.RU сделавший снимок ночью 11 мая житель Златоуста Артем Сивцов. В то же время северное сияние наблюдали и посетители нацпарка «Таганай». В природоохранном учреждении пояснили, что его причиной стало облако плазмы, в которое Земля погрузилась из-за высокой солнечной активности. Сотрудники «Таганая» запечатлели явление в цветном и черно-белом изображениях. Северное сияние в небе над Челябинской областью жители наблюдали и вечером 10 мая. Свидетелями редкого природного явления стали также жители Сосновского, Кизильского районов, Южноуральска, Миасса, Копейска, Чебаркуля. Ранее северное сияние очевидцы фиксировали 20 апреля. Фото Артема Сивцова «Вконтакте», vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинской области делятся в социальных сетях фотографиями полярного сияния, которые им удалось сделать 11 мая. Причиной необычного природного явления стала мощная магнитная буря. «Обычно говорят, что фото не передает впечатлений, но здесь наоборот. Глазами сияние было видно как зеленоватые облака, местами что-то красноватое, но уже на фото явление проявлялось во всей красе», — рассказал URA.RU сделавший снимок ночью 11 мая житель Златоуста Артем Сивцов. В то же время северное сияние наблюдали и посетители нацпарка «Таганай». В природоохранном учреждении пояснили, что его причиной стало облако плазмы, в которое Земля погрузилась из-за высокой солнечной активности. Сотрудники «Таганая» запечатлели явление в цветном и черно-белом изображениях. Северное сияние в небе над Челябинской областью жители наблюдали и вечером 10 мая. Свидетелями редкого природного явления стали также жители Сосновского, Кизильского районов, Южноуральска, Миасса, Копейска, Чебаркуля. Ранее северное сияние очевидцы фиксировали 20 апреля.