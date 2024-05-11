Конкурсантку от Израиля освистали во время выступления в финале Евровидения-2024

12 мая 2024 в 02:45 Размер текста - 17 +

Певицу освистали уже во второй раз (архивное фото) Фото: сайт конкурса Евровидение/Andres Putting новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израильскую певицу Эден Голан освистали во время выступления в финале Евровидения-2024. Об этом сообщает The Mirror. «Иден Голан вышла на сцену в эту субботу в Мальме, Швеция, представляя Израиль в финале Евровидения. К сожалению, 20-летнюю певицу тут же освистали на арене», — сказано в тексте. Отмечается, что перед началом Евровидения-2024 у Malmo Arena произошла акция протеста против участия Израиля в конкурсе из-за конфликта в секторе Газа. С тех пор критика в адрес израильской певицы Эден продолжается. Девушка уже была освистана пропалестинскими зрителями во время генеральной репетиции в четверг 9 мая, сказано в тексте. Несмотря на это, певица выразила гордость за представление Израиля и получила поддержку от поклонников. «Я стою на этой сцене с огромной гордостью. Горжусь нашей песней и тяжелой работой, которую мы вложили в нее. Горжусь своей страной и ее жителями. Я чувствую вашу любовь и поддержку издалека, ничто и никто не может сломить меня», — заявила певица. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израильскую певицу Эден Голан освистали во время выступления в финале Евровидения-2024. Об этом сообщает The Mirror. «Иден Голан вышла на сцену в эту субботу в Мальме, Швеция, представляя Израиль в финале Евровидения. К сожалению, 20-летнюю певицу тут же освистали на арене», — сказано в тексте. Отмечается, что перед началом Евровидения-2024 у Malmo Arena произошла акция протеста против участия Израиля в конкурсе из-за конфликта в секторе Газа. С тех пор критика в адрес израильской певицы Эден продолжается. Девушка уже была освистана пропалестинскими зрителями во время генеральной репетиции в четверг 9 мая, сказано в тексте. Несмотря на это, певица выразила гордость за представление Израиля и получила поддержку от поклонников. «Я стою на этой сцене с огромной гордостью. Горжусь нашей песней и тяжелой работой, которую мы вложили в нее. Горжусь своей страной и ее жителями. Я чувствую вашу любовь и поддержку издалека, ничто и никто не может сломить меня», — заявила певица.