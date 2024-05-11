Как избавиться от комаров в квартире: три эффективных способа

12 мая 2024 в 03:35 Размер текста - 17 +

Фумигаторы, ловушки, ультразвуковые отпугиватели помогут избавиться от комаров Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Комары доставляют дискомфорт и человеку, и домашним животным. И хотя большинство укусов приносят лишь зуд и кратковременные неприятные ощущения, некоторые нападения этих насекомых способны стать причиной серьезных заболеваний. О том, как избавиться от комаров в квартире — в материале URA.RU. Фумигаторы В основе работы фумигатора — нагревание пластины с веществом или жидкости во флаконе. Эти вещества либо отпугивают насекомых, либо пагубно влияют на их нервную систему и приводят к гибели. Электрические фумигаторы подключаются к розетке, пиротехнические представляют собой спираль, которую поджигают. При использовании фумигаторов важно следовать инструкции производителя и размещать их в хорошо проветриваемых помещениях. Вопреки расхожему мнению, оставлять фумигатор включенным на всю ночь не нужно, достаточно обработать им помещение в течение часа. Чтобы отразить атаку комаров, можно прибегнуть к лопастному вентилятору, не забывая о сетках на окнах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ультрафиолетовая ловушка для насекомых Ультрафиолетовая ловушка для комаров работает по принципу привлечения насекомых к источнику света. Комары летят на излучение, попадают в зону действия вентилятора и засасываются в накопительный отсек, из которого не могут выбраться. Таким образом, ловушка удерживает комаров внутри, не позволяя им разлетаться и кусать людей. Такие ловушки безопасны для человека и домашних животных, так как не содержат химикатов и не выделяют запахов. Они могут использоваться как в помещении, так и на открытом воздухе. Однако их эффективность может зависеть от модели и условий использования. Эфирные масла, цитрус и чеснок Эфирные масла, цитрусовые и чеснок могут помочь отпугнуть комаров. Они не любят резкие запахи, поэтому некоторые натуральные средства могут быть эффективными в борьбе с ними. Перед использованием любого средства от комаров рекомендуется проверить его на небольшом участке кожи, чтобы убедиться в отсутствии аллергической реакции. Также в борьбе комарами могут помочь комнатные растения, такие как цитронелла, базилик и мята. Не переносят они и запахи гвоздики и хвои, пишет РБК. Комары не любят резкие запахи, поэтому чеснок может быть эффективным средством в борьбе с ними Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Комары доставляют дискомфорт и человеку, и домашним животным. И хотя большинство укусов приносят лишь зуд и кратковременные неприятные ощущения, некоторые нападения этих насекомых способны стать причиной серьезных заболеваний. О том, как избавиться от комаров в квартире — в материале URA.RU. В основе работы фумигатора — нагревание пластины с веществом или жидкости во флаконе. Эти вещества либо отпугивают насекомых, либо пагубно влияют на их нервную систему и приводят к гибели. Электрические фумигаторы подключаются к розетке, пиротехнические представляют собой спираль, которую поджигают. При использовании фумигаторов важно следовать инструкции производителя и размещать их в хорошо проветриваемых помещениях. Вопреки расхожему мнению, оставлять фумигатор включенным на всю ночь не нужно, достаточно обработать им помещение в течение часа. Ультрафиолетовая ловушка для комаров работает по принципу привлечения насекомых к источнику света. Комары летят на излучение, попадают в зону действия вентилятора и засасываются в накопительный отсек, из которого не могут выбраться. Таким образом, ловушка удерживает комаров внутри, не позволяя им разлетаться и кусать людей. Такие ловушки безопасны для человека и домашних животных, так как не содержат химикатов и не выделяют запахов. Они могут использоваться как в помещении, так и на открытом воздухе. Однако их эффективность может зависеть от модели и условий использования. Эфирные масла, цитрусовые и чеснок могут помочь отпугнуть комаров. Они не любят резкие запахи, поэтому некоторые натуральные средства могут быть эффективными в борьбе с ними. Перед использованием любого средства от комаров рекомендуется проверить его на небольшом участке кожи, чтобы убедиться в отсутствии аллергической реакции. Также в борьбе комарами могут помочь комнатные растения, такие как цитронелла, базилик и мята. Не переносят они и запахи гвоздики и хвои, пишет РБК.