Forbes заявил о рабочей тактике ВС России под Харьковом

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Российские войска освободили пять населенных пунктов под Харьковом 11 мая Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Наступление армии России в Харьковской области является частью плана по отвлечению ВСУ от Часова Яра и городов к западу от Авдеевки. Таким мнением поделились авторы статьи для журнала Forbes, назвав тактику рабочей.

«Харьковское „наступление“ на самом деле является тщательно продуманным маневром, который, как надеется Кремль, отвлечет украинские войска от Часова Яра и городов к западу от Авдеевки, мест дорогостоящего зимне-весеннего наступления России в Донбассе на востоке Украины», — говорится в материале со ссылкой на финского аналитика Йони Асколу. Маневр может снизить объемы резервов ВСУ для противодействия основному наступлению России на востоке Украины, что позволит Москве достичь своих целей, считает он.

Армия России 11 мая освободили пять населенных пунктов в Харьковской области. Так, у противника были отбиты Пыльная, Борисовка, Плетеневка, а также Огурцово и Стрелечья, передает «Царьград».

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Наступление армии России в Харьковской области является частью плана по отвлечению ВСУ от Часова Яра и городов к западу от Авдеевки. Таким мнением поделились авторы статьи для журнала Forbes, назвав тактику рабочей. «Харьковское „наступление“ на самом деле является тщательно продуманным маневром, который, как надеется Кремль, отвлечет украинские войска от Часова Яра и городов к западу от Авдеевки, мест дорогостоящего зимне-весеннего наступления России в Донбассе на востоке Украины», — говорится в материале со ссылкой на финского аналитика Йони Асколу. Маневр может снизить объемы резервов ВСУ для противодействия основному наступлению России на востоке Украины, что позволит Москве достичь своих целей, считает он. Армия России 11 мая освободили пять населенных пунктов в Харьковской области. Так, у противника были отбиты Пыльная, Борисовка, Плетеневка, а также Огурцово и Стрелечья, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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