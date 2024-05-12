NYT: Украина потеряет большую часть армии, если не сдаст Харьковскую область

12 мая 2024 в 08:07 Размер текста - 17 +

ВСУ могут лишиться большей части армии, пишет NYT Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев потеряет большую часть своей армии, если решит удержать позиции под Харьковом. Об этом написали в газете The New York Times. «Вероятно, ближайшие недели станут очень мрачными событиями для украинских сухопутных войск на востоке. <…> Если украинцы решат удержать позиции любой ценой, они потеряют большую часть своей все более уменьшающейся армии», — передает издание слова журналиста австралийского генерала в отставке Мика Райана. По словам Райана, наступление РФ под Харьковом кажется самым масштабным. Такие действия, по его словам, могут значительно подорвать моральный дух бойцов ВСУ. Ранее ВС РФ начали активно наступать в Харьковской области, освобождая земли. Так, за 11 мая армия России взяла под контроль населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, передает Pravda.Ru. Военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что российские бойцы намерены освобождать небольшие территории и пытаются окружить Харьков, пишет телеканал 360 . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Киев потеряет большую часть своей армии, если решит удержать позиции под Харьковом. Об этом написали в газете The New York Times. «Вероятно, ближайшие недели станут очень мрачными событиями для украинских сухопутных войск на востоке. <…> Если украинцы решат удержать позиции любой ценой, они потеряют большую часть своей все более уменьшающейся армии», — передает издание слова журналиста австралийского генерала в отставке Мика Райана. По словам Райана, наступление РФ под Харьковом кажется самым масштабным. Такие действия, по его словам, могут значительно подорвать моральный дух бойцов ВСУ. Ранее ВС РФ начали активно наступать в Харьковской области, освобождая земли. Так, за 11 мая армия России взяла под контроль населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, передает Pravda.Ru. Военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что российские бойцы намерены освобождать небольшие территории и пытаются окружить Харьков, пишет телеканал 360.