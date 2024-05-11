11 мая 2024
10 мая 2024

Вода в Тоболе у Кургана опустилась ниже уровня «неблагоприятные явления»

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия паводка в микрорайоне Челноково и Глинки. Курган , паводок, наводнение, вода
Уровень воды снизился до 699 сантиметров Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Вода в реке Тобол в районе Кургана опустилась ниже уровня «неблагоприятные явления» и составила 699 сантиметров. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024».

«Курган, река Тобол. Уровень воды над нулем поста 12 мая в 08:00: 699 сантиметров», — указывается на карте.

За ночь вода опустилась на четыре сантиметра. Ранее ЦГМС обозначал уровень 700 сантиметров как «неблагоприятные явления».

Сообщалось, что в Кургане уровень воды в Тоболе снизился до 703 сантиметров, что может быть достаточным для скорого освобождения шоссе Тюнина. В пресс-службе Госавтоинспекции рассказали, что движение транспорта по шоссе по-прежнему ограничено из-за уровня воды над проезжей частью.

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Вода в реке Тобол в районе Кургана опустилась ниже уровня «неблагоприятные явления» и составила 699 сантиметров. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды над нулем поста 12 мая в 08:00: 699 сантиметров», — указывается на карте. За ночь вода опустилась на четыре сантиметра. Ранее ЦГМС обозначал уровень 700 сантиметров как «неблагоприятные явления». Сообщалось, что в Кургане уровень воды в Тоболе снизился до 703 сантиметров, что может быть достаточным для скорого освобождения шоссе Тюнина. В пресс-службе Госавтоинспекции рассказали, что движение транспорта по шоссе по-прежнему ограничено из-за уровня воды над проезжей частью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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