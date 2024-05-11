Вода в Тоболе у Кургана опустилась ниже уровня «неблагоприятные явления»

Вода в реке Тобол в районе Кургана опустилась ниже уровня «неблагоприятные явления» и составила 699 сантиметров. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024».
«Курган, река Тобол. Уровень воды над нулем поста 12 мая в 08:00: 699 сантиметров», — указывается на карте.
За ночь вода опустилась на четыре сантиметра. Ранее ЦГМС обозначал уровень 700 сантиметров как «неблагоприятные явления».
Сообщалось, что в Кургане уровень воды в Тоболе снизился до 703 сантиметров, что может быть достаточным для скорого освобождения шоссе Тюнина. В пресс-службе Госавтоинспекции рассказали, что движение транспорта по шоссе по-прежнему ограничено из-за уровня воды над проезжей частью.
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Вода в реке Тобол в районе Кургана опустилась ниже уровня «неблагоприятные явления» и составила 699 сантиметров. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды над нулем поста 12 мая в 08:00: 699 сантиметров», — указывается на карте. За ночь вода опустилась на четыре сантиметра. Ранее ЦГМС обозначал уровень 700 сантиметров как «неблагоприятные явления». Сообщалось, что в Кургане уровень воды в Тоболе снизился до 703 сантиметров, что может быть достаточным для скорого освобождения шоссе Тюнина. В пресс-службе Госавтоинспекции рассказали, что движение транспорта по шоссе по-прежнему ограничено из-за уровня воды над проезжей частью.