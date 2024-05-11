Вода в Тоболе у Кургана опустилась ниже уровня «неблагоприятные явления»

12 мая 2024 в 08:21 Размер текста - 17 +

Уровень воды снизился до 699 сантиметров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Вода в реке Тобол в районе Кургана опустилась ниже уровня «неблагоприятные явления» и составила 699 сантиметров. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды над нулем поста 12 мая в 08:00: 699 сантиметров», — указывается на карте. За ночь вода опустилась на четыре сантиметра. Ранее ЦГМС обозначал уровень 700 сантиметров как «неблагоприятные явления». Сообщалось, что в Кургане уровень воды в Тоболе снизился до 703 сантиметров, что может быть достаточным для скорого освобождения шоссе Тюнина. В пресс-службе Госавтоинспекции рассказали, что движение транспорта по шоссе по-прежнему ограничено из-за уровня воды над проезжей частью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вода в реке Тобол в районе Кургана опустилась ниже уровня «неблагоприятные явления» и составила 699 сантиметров. Об этом сообщается на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды над нулем поста 12 мая в 08:00: 699 сантиметров», — указывается на карте. За ночь вода опустилась на четыре сантиметра. Ранее ЦГМС обозначал уровень 700 сантиметров как «неблагоприятные явления». Сообщалось, что в Кургане уровень воды в Тоболе снизился до 703 сантиметров, что может быть достаточным для скорого освобождения шоссе Тюнина. В пресс-службе Госавтоинспекции рассказали, что движение транспорта по шоссе по-прежнему ограничено из-за уровня воды над проезжей частью.