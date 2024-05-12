В Харьковской области идет эвакуация из-за наступления РФ: карта СВО на Украине 12 мая

Нацполиция Украины: в Харьковской области проводят эвакуацию

12 мая 2024 в 09:43 Размер текста - 17 +

ВС РФ просочились в некоторые населенные пункты близ Харьковской области, сказал Семен Пегов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В приграничных районах Харьковской области проходит эвакуация на фоне российского наступления. По словам военкора Семена Пегова, ВС РФ уже просочились в некоторые поселки возле региона. URA.RU приводит карту боевых действий на Украине к 12 мая. Обозначения для карты URA.RU Харьковское наступление В нацполиции Украины сообщили, что из Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных общин проходит эвакуация населения. Так, с территорий было вывезено около тысячи человек. Военкор Пегов отметил, что российские штурмовики уже успели просочиться в некоторые приграничные Харьковской области села на линии боевого соприкосновения. По его словам, бойцы РФ замаскировали свои перемещения и накопления войск для успешного входа на подконтрольные противнику территории. Белгородская область Военные «северной» группировки пресекли переброску подкрепления ВСУ на оборонительные позиции близ Белгородской области. Киев потерял порядка 20 военных и четыре единицы легкой бронетехники, сообщили в Минобороны. Херсонское направление Бойцы группировки «Днепр» нанесли огневое поражение позициям украинских войск на правом берегу Днепра. По данным Минобороны РФ, удар был нанесен с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». В результате атаки были уничтожены опорники ВСУ, а также сорвана ротация пехоты противника. Донецкое направление Идут бои в Красногоровке. Также боестолкновения наблюдаются возле первомайского и Невельского, сообщил бывший депутат Рады Олег Царев в своем telegram-канале. Авдеевское направление Продолжаются бои в Нетайлово. Также бойцы РФ продвигаются к Новоалександровке, Калиново и Александрополью, пишет Царев. Артемовское направление Армия РФ штурмует позиции ВСУ в Часове Яре. Также ВС России оттесняют украинские силы с позиций в микрорайоне Новый. Беспилотник в Волгоградской области ВСУ пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области. По слова губернатора Андрея Бочарова, дрон был сбит, однако упал на территорию предприятия, что привело к возгоранию. Пожар был успешно ликвидирован. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил о попытке ВСУ атаковать Липецк. По его словам, угроза была нейтрализована. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В приграничных районах Харьковской области проходит эвакуация на фоне российского наступления. По словам военкора Семена Пегова, ВС РФ уже просочились в некоторые поселки возле региона. URA.RU приводит карту боевых действий на Украине к 12 мая. В нацполиции Украины сообщили, что из Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных общин проходит эвакуация населения. Так, с территорий было вывезено около тысячи человек. Военкор Пегов отметил, что российские штурмовики уже успели просочиться в некоторые приграничные Харьковской области села на линии боевого соприкосновения. По его словам, бойцы РФ замаскировали свои перемещения и накопления войск для успешного входа на подконтрольные противнику территории. Военные «северной» группировки пресекли переброску подкрепления ВСУ на оборонительные позиции близ Белгородской области. Киев потерял порядка 20 военных и четыре единицы легкой бронетехники, сообщили в Минобороны. Бойцы группировки «Днепр» нанесли огневое поражение позициям украинских войск на правом берегу Днепра. По данным Минобороны РФ, удар был нанесен с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». В результате атаки были уничтожены опорники ВСУ, а также сорвана ротация пехоты противника. Идут бои в Красногоровке. Также боестолкновения наблюдаются возле первомайского и Невельского, сообщил бывший депутат Рады Олег Царев в своем telegram-канале. Продолжаются бои в Нетайлово. Также бойцы РФ продвигаются к Новоалександровке, Калиново и Александрополью, пишет Царев. Армия РФ штурмует позиции ВСУ в Часове Яре. Также ВС России оттесняют украинские силы с позиций в микрорайоне Новый. ВСУ пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области. По слова губернатора Андрея Бочарова, дрон был сбит, однако упал на территорию предприятия, что привело к возгоранию. Пожар был успешно ликвидирован. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил о попытке ВСУ атаковать Липецк. По его словам, угроза была нейтрализована.