В Харьковской области идет эвакуация из-за наступления РФ: карта СВО на Украине 12 мая

Нацполиция Украины: в Харьковской области проводят эвакуацию
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ВС РФ просочились в некоторые населенные пункты близ Харьковской области, сказал Семен Пегов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В приграничных районах Харьковской области проходит эвакуация на фоне российского наступления. По словам военкора Семена Пегова, ВС РФ уже просочились в некоторые поселки возле региона. URA.RU приводит карту боевых действий на Украине к 12 мая.

Обозначения для карты
Обозначения для карты

Харьковское наступление

В нацполиции Украины сообщили, что из Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных общин проходит эвакуация населения. Так, с территорий было вывезено около тысячи человек.

Военкор Пегов отметил, что российские штурмовики уже успели просочиться в некоторые приграничные Харьковской области села на линии боевого соприкосновения. По его словам, бойцы РФ замаскировали свои перемещения и накопления войск для успешного входа на подконтрольные противнику территории.

Белгородская область

Военные «северной» группировки пресекли переброску подкрепления ВСУ на оборонительные позиции близ Белгородской области. Киев потерял порядка 20 военных и четыре единицы легкой бронетехники, сообщили в Минобороны.

Херсонское направление

Бойцы группировки «Днепр» нанесли огневое поражение позициям украинских войск на правом берегу Днепра. По данным Минобороны РФ, удар был нанесен с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». В результате атаки были уничтожены опорники ВСУ, а также сорвана ротация пехоты противника.

Донецкое направление

Идут бои в Красногоровке. Также боестолкновения наблюдаются возле первомайского и Невельского, сообщил бывший депутат Рады Олег Царев в своем telegram-канале.

Авдеевское направление

Продолжаются бои в Нетайлово. Также бойцы РФ продвигаются к Новоалександровке, Калиново и Александрополью, пишет Царев.

Артемовское направление

Армия РФ штурмует позиции ВСУ в Часове Яре. Также ВС России оттесняют украинские силы с позиций в микрорайоне Новый.

Беспилотник в Волгоградской области

ВСУ пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области. По слова губернатора Андрея Бочарова, дрон был сбит, однако упал на территорию предприятия, что привело к возгоранию. Пожар был успешно ликвидирован.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил о попытке ВСУ атаковать Липецк. По его словам, угроза была нейтрализована.

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В приграничных районах Харьковской области проходит эвакуация на фоне российского наступления. По словам военкора Семена Пегова, ВС РФ уже просочились в некоторые поселки возле региона. URA.RU приводит карту боевых действий на Украине к 12 мая. В нацполиции Украины сообщили, что из Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных общин проходит эвакуация населения. Так, с территорий было вывезено около тысячи человек. Военкор Пегов отметил, что российские штурмовики уже успели просочиться в некоторые приграничные Харьковской области села на линии боевого соприкосновения. По его словам, бойцы РФ замаскировали свои перемещения и накопления войск для успешного входа на подконтрольные противнику территории. Военные «северной» группировки пресекли переброску подкрепления ВСУ на оборонительные позиции близ Белгородской области. Киев потерял порядка 20 военных и четыре единицы легкой бронетехники, сообщили в Минобороны. Бойцы группировки «Днепр» нанесли огневое поражение позициям украинских войск на правом берегу Днепра. По данным Минобороны РФ, удар был нанесен с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». В результате атаки были уничтожены опорники ВСУ, а также сорвана ротация пехоты противника. Идут бои в Красногоровке. Также боестолкновения наблюдаются возле первомайского и Невельского, сообщил бывший депутат Рады Олег Царев в своем telegram-канале. Продолжаются бои в Нетайлово. Также бойцы РФ продвигаются к Новоалександровке, Калиново и Александрополью, пишет Царев. Армия РФ штурмует позиции ВСУ в Часове Яре. Также ВС России оттесняют украинские силы с позиций в микрорайоне Новый. ВСУ пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области. По слова губернатора Андрея Бочарова, дрон был сбит, однако упал на территорию предприятия, что привело к возгоранию. Пожар был успешно ликвидирован. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил о попытке ВСУ атаковать Липецк. По его словам, угроза была нейтрализована.
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