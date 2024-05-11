11 мая 2024
10 мая 2024

В ГИБДД посоветовали курганцам не ездить по федеральной трассе из-за дачников

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт моста на проспекте Голикова. Курган, пробка, мост, транспорт, ремонт моста, движение, проспект голикова, трасса
На трассе ожидается значительное увеличение машин Фото:

Жителям Курганской области рекомендовали воздержаться движения по трассе «Иртыш» и улице Гагарина в облцентре. Сотрудники ОГИБДД УМВД России по Кургану предупредили о возвращении с дач и мест отдыха большого количества людей.

«Сегодня (12 мая — прим. URA.RU) вновь ожидается значительное увеличение автомобилей на трассе „Иртыш“ и улице Гагарина, и, как следствие, осложнение дорожной ситуации. Это связано с тем, что курганцы будут возвращаться с дач и мест отдыха после длинных выходных», — написано в telegram-канале ведомства.

Полицейские ранее подсказали местным жителям, как не попасть в пробку при выезде из Кургана на трассу «Иртыш». В Госавтоинспекции советовали проезжать через улицы Гагарина, Омскую, Карбышева и Загородную. Для отслеживания дорожной ситуации рекомендовано использовать интерактивные сервисы.

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Жителям Курганской области рекомендовали воздержаться движения по трассе «Иртыш» и улице Гагарина в облцентре. Сотрудники ОГИБДД УМВД России по Кургану предупредили о возвращении с дач и мест отдыха большого количества людей. «Сегодня (12 мая — прим. URA.RU) вновь ожидается значительное увеличение автомобилей на трассе „Иртыш“ и улице Гагарина, и, как следствие, осложнение дорожной ситуации. Это связано с тем, что курганцы будут возвращаться с дач и мест отдыха после длинных выходных», — написано в telegram-канале ведомства. Полицейские ранее подсказали местным жителям, как не попасть в пробку при выезде из Кургана на трассу «Иртыш». В Госавтоинспекции советовали проезжать через улицы Гагарина, Омскую, Карбышева и Загородную. Для отслеживания дорожной ситуации рекомендовано использовать интерактивные сервисы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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