В ГИБДД посоветовали курганцам не ездить по федеральной трассе из-за дачников

12 мая 2024 в 10:02 Размер текста - 17 +

На трассе ожидается значительное увеличение машин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителям Курганской области рекомендовали воздержаться движения по трассе «Иртыш» и улице Гагарина в облцентре. Сотрудники ОГИБДД УМВД России по Кургану предупредили о возвращении с дач и мест отдыха большого количества людей. «Сегодня (12 мая — прим. URA.RU) вновь ожидается значительное увеличение автомобилей на трассе „Иртыш“ и улице Гагарина, и, как следствие, осложнение дорожной ситуации. Это связано с тем, что курганцы будут возвращаться с дач и мест отдыха после длинных выходных», — написано в telegram-канале ведомства. Полицейские ранее подсказали местным жителям, как не попасть в пробку при выезде из Кургана на трассу «Иртыш». В Госавтоинспекции советовали проезжать через улицы Гагарина, Омскую, Карбышева и Загородную. Для отслеживания дорожной ситуации рекомендовано использовать интерактивные сервисы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям Курганской области рекомендовали воздержаться движения по трассе «Иртыш» и улице Гагарина в облцентре. Сотрудники ОГИБДД УМВД России по Кургану предупредили о возвращении с дач и мест отдыха большого количества людей. «Сегодня (12 мая — прим. URA.RU) вновь ожидается значительное увеличение автомобилей на трассе „Иртыш“ и улице Гагарина, и, как следствие, осложнение дорожной ситуации. Это связано с тем, что курганцы будут возвращаться с дач и мест отдыха после длинных выходных», — написано в telegram-канале ведомства. Полицейские ранее подсказали местным жителям, как не попасть в пробку при выезде из Кургана на трассу «Иртыш». В Госавтоинспекции советовали проезжать через улицы Гагарина, Омскую, Карбышева и Загородную. Для отслеживания дорожной ситуации рекомендовано использовать интерактивные сервисы.