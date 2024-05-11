11 мая 2024
10 мая 2024

Мэрия Кургана организовала подвоз воды в пострадавшие от паводка микрорайоны

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Малое Чаусово. Курган, наводнение, малое чаусово
Уровень воды в реке у Курган стабильно понижается Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане к домам, пострадавшим в паводковый сезоне, 12 мая подвезут воду. Конкретные сроки опубликованы в telegram-канале администрации города.

«Сегодня, 12 мая, бочки с водой будут стоять с 10:00 в микрорайоне Тополя по улице Сиреневой, 1а. До обеда — в микрорайоне Черемухово у ДК. После обеда — в микрорайоне Глинки у „Метрополиса“ по улице Новой, 25а и в микрорайоне Затобольном по улице Центральной, 8», — указано в мессенджере.

К утра уровень Тобола у Кургана опустился ниже уровня «неблагоприятное явление» до 699 сантиметров. Горожане ожидают, что скоро откроют движение по шоссе Тюнина, где проезд до сих пор ограничен.

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В Кургане к домам, пострадавшим в паводковый сезоне, 12 мая подвезут воду. Конкретные сроки опубликованы в telegram-канале администрации города. «Сегодня, 12 мая, бочки с водой будут стоять с 10:00 в микрорайоне Тополя по улице Сиреневой, 1а. До обеда — в микрорайоне Черемухово у ДК. После обеда — в микрорайоне Глинки у „Метрополиса“ по улице Новой, 25а и в микрорайоне Затобольном по улице Центральной, 8», — указано в мессенджере. К утра уровень Тобола у Кургана опустился ниже уровня «неблагоприятное явление» до 699 сантиметров. Горожане ожидают, что скоро откроют движение по шоссе Тюнина, где проезд до сих пор ограничен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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