Мэрия Кургана организовала подвоз воды в пострадавшие от паводка микрорайоны

12 мая 2024 в 10:19 Размер текста - 17 +

Уровень воды в реке у Курган стабильно понижается Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане к домам, пострадавшим в паводковый сезоне, 12 мая подвезут воду. Конкретные сроки опубликованы в telegram-канале администрации города. «Сегодня, 12 мая, бочки с водой будут стоять с 10:00 в микрорайоне Тополя по улице Сиреневой, 1а. До обеда — в микрорайоне Черемухово у ДК. После обеда — в микрорайоне Глинки у „Метрополиса“ по улице Новой, 25а и в микрорайоне Затобольном по улице Центральной, 8», — указано в мессенджере. К утра уровень Тобола у Кургана опустился ниже уровня «неблагоприятное явление» до 699 сантиметров. Горожане ожидают, что скоро откроют движение по шоссе Тюнина, где проезд до сих пор ограничен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане к домам, пострадавшим в паводковый сезоне, 12 мая подвезут воду. Конкретные сроки опубликованы в telegram-канале администрации города. «Сегодня, 12 мая, бочки с водой будут стоять с 10:00 в микрорайоне Тополя по улице Сиреневой, 1а. До обеда — в микрорайоне Черемухово у ДК. После обеда — в микрорайоне Глинки у „Метрополиса“ по улице Новой, 25а и в микрорайоне Затобольном по улице Центральной, 8», — указано в мессенджере. К утра уровень Тобола у Кургана опустился ниже уровня «неблагоприятное явление» до 699 сантиметров. Горожане ожидают, что скоро откроют движение по шоссе Тюнина, где проезд до сих пор ограничен.