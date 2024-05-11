11 мая 2024
10 мая 2024
09 мая 2024

На трассе ХМАО ограничено движение из-за погодных условий

© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайон Вороновка и перекрытая улица Гагарина. Курган, дорожные знаки, перекрытие, потоп, дорога
На региональной трассе ограничили движение для транспорта Фото:

На региональной трассе Таежный — Югорск ограничили движение всех видов транспорта. Это связано с непогодой, сообщает пресс-служба госавтоинспекции ХМАО.

«Госавтоинспекция сообщает, что в связи с неблагоприятными погодными условиями, движение на автодороге „п. Таежный — г. Югорск“», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Речь идет о всех видов транспорта.

В Югре 12 мая ожидается потепление до +17 градусов. Вместе с тем в регион придут дожди.

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На региональной трассе Таежный — Югорск ограничили движение всех видов транспорта. Это связано с непогодой, сообщает пресс-служба госавтоинспекции ХМАО. «Госавтоинспекция сообщает, что в связи с неблагоприятными погодными условиями, движение на автодороге „п. Таежный — г. Югорск“», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Речь идет о всех видов транспорта. В Югре 12 мая ожидается потепление до +17 градусов. Вместе с тем в регион придут дожди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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