На трассе ХМАО ограничено движение из-за погодных условий

На региональной трассе ограничили движение для транспорта
На региональной трассе Таежный — Югорск ограничили движение всех видов транспорта. Это связано с непогодой, сообщает пресс-служба госавтоинспекции ХМАО.
«Госавтоинспекция сообщает, что в связи с неблагоприятными погодными условиями, движение на автодороге „п. Таежный — г. Югорск“», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Речь идет о всех видов транспорта.
В Югре 12 мая ожидается потепление до +17 градусов. Вместе с тем в регион придут дожди.
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