Жена Иванова, осужденного за взятку, вновь выставила на торги дорогое имущество

Экс-жена замминистра Иванова выставила на торги внедорожник Chevrolet Suburban

12 мая 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Тимура Иванова обвинили в получении крупной взятки Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Бывшая жена экс-замминистра обороны Тимура Иванова выставила на продажу внедорожник Chevrolet Suburban за 2,5 миллиона рублей. До этого Иванов переоформил авто на свою жену. Об этом сообщают журналисты. «Этот автомобиль 2015 года выпуска был указан в декларации Иванова за 2019 год. Однако, по данным ГИБДД, „Авто.ру“ и сервиса AvtoFace, 17 февраля 2023 года у автомобиля сменился владелец. Собственником Chevrolet стал человек, чьи инициалы и дата рождения совпадают с данными бывшей супруги Иванова», — передает РИА Новости. Отмечается, что автомобиль был выставлен на продажу за 2,5 миллиона рублей. При этом у машины есть повреждения. Ранее у Иванова и его экс-супруги обнаружили несколько раритетных автомобилей, а также элитную недвижимость. Тимур Иванов был арестован в конце апреля. Его обвиняют во получении крупной взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Сейчас он находится под стражей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшая жена экс-замминистра обороны Тимура Иванова выставила на продажу внедорожник Chevrolet Suburban за 2,5 миллиона рублей. До этого Иванов переоформил авто на свою жену. Об этом сообщают журналисты. «Этот автомобиль 2015 года выпуска был указан в декларации Иванова за 2019 год. Однако, по данным ГИБДД, „Авто.ру“ и сервиса AvtoFace, 17 февраля 2023 года у автомобиля сменился владелец. Собственником Chevrolet стал человек, чьи инициалы и дата рождения совпадают с данными бывшей супруги Иванова», — передает РИА Новости. Отмечается, что автомобиль был выставлен на продажу за 2,5 миллиона рублей. При этом у машины есть повреждения. Ранее у Иванова и его экс-супруги обнаружили несколько раритетных автомобилей, а также элитную недвижимость. Тимур Иванов был арестован в конце апреля. Его обвиняют во получении крупной взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Сейчас он находится под стражей.