Защита представила четыре пакета наград в суде: как прошло заседание по делу Тимура Иванова

Защита Иванова представила четыре пакета с его наградами в суде
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Тимур Иванов. stock, иванов тимур, stock
Тимур Иванов остается под арестом до 23 июня 2024 года Фото:
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Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

В Москве прошло заседание по делу бывшего замминистра главы Минобороны РФ Тимура Иванова, которого подозревают в коррупции. В частности, он обвиняется в получении крупной взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Сам подсудимый свою вину отрицает, поэтому Мосгорсуд отдельно проверяет законность ареста Иванова. Соответствующее судебное заседание проходило в закрытом режиме. URA.RU рассказывает подробнее, как проходил процесс и какой приговор назначили Иванову.

Как действовала защита Иванова

Перед началом заседания стало известно, что оно пройдет в закрытом режиме. Заседание было инициировано защитой Иванова, которое не согласилось с арестом замминистра. Сам обвиняемый также отрицает свою вину.

Тактика адвокатов Иванова была направлена на акцентирование внимания на ранние достижения замглавы Минобороны РФ. Для этого в суд принесли четыре пакета с наградами Тимура Иванова. Наград было настолько много, что их несли два человека. Адвокат Денис Балуев в разговоре с журналистами подчеркивал, что защита делает все от себя возможное, чтобы Ивано избежал ареста в колонию. Предлагается отправить замминистра под домашний арест.

Решение Мосгорсуда

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По итогу, несмотря на попытки адвокатов защитить Иванова, Московский городской суд признал законным арест бывшего замминистра главы Минобороны РФ, сообщает пресс-служба Судов общей юрисдикции города Москвы. Под стражей также оставили и второго фигуранта дела о получении взятки Ивановым — Сергея Бородина. Он, как и сам Иванов останутся под стражей до 23 июня 2024 года.

В рамках соответствующего уголовного дела суд также арестовал счета родителей Тимура Иванова. Отмечается, что на них было начислено всего 10 тысяч рублей. До этого также активно арестовывалось имущество других людей, причастных к Иванову. В частности, были арестованы автомобили и недвижимость бывшей жены Иванова — Светланы. Иванова арестовали за взятку в конце апреля. Отмечалось, что ее размер составляет 1,185 миллиарда рублей (10,6 миллиона долларов по нынешнему курсу).

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В Москве прошло заседание по делу бывшего замминистра главы Минобороны РФ Тимура Иванова, которого подозревают в коррупции. В частности, он обвиняется в получении крупной взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Сам подсудимый свою вину отрицает, поэтому Мосгорсуд отдельно проверяет законность ареста Иванова. Соответствующее судебное заседание проходило в закрытом режиме. URA.RU рассказывает подробнее, как проходил процесс и какой приговор назначили Иванову. Перед началом заседания стало известно, что оно пройдет в закрытом режиме. Заседание было инициировано защитой Иванова, которое не согласилось с арестом замминистра. Сам обвиняемый также отрицает свою вину. Тактика адвокатов Иванова была направлена на акцентирование внимания на ранние достижения замглавы Минобороны РФ. Для этого в суд принесли четыре пакета с наградами Тимура Иванова. Наград было настолько много, что их несли два человека. Адвокат Денис Балуев в разговоре с журналистами подчеркивал, что защита делает все от себя возможное, чтобы Ивано избежал ареста в колонию. Предлагается отправить замминистра под домашний арест. По итогу, несмотря на попытки адвокатов защитить Иванова, Московский городской суд признал законным арест бывшего замминистра главы Минобороны РФ, сообщает пресс-служба Судов общей юрисдикции города Москвы. Под стражей также оставили и второго фигуранта дела о получении взятки Ивановым — Сергея Бородина. Он, как и сам Иванов останутся под стражей до 23 июня 2024 года. В рамках соответствующего уголовного дела суд также арестовал счета родителей Тимура Иванова. Отмечается, что на них было начислено всего 10 тысяч рублей. До этого также активно арестовывалось имущество других людей, причастных к Иванову. В частности, были арестованы автомобили и недвижимость бывшей жены Иванова — Светланы. Иванова арестовали за взятку в конце апреля. Отмечалось, что ее размер составляет 1,185 миллиарда рублей (10,6 миллиона долларов по нынешнему курсу).
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