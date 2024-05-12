Бойцы ВСУ в Харьковской области заявили об адском наступлении ВС РФ

Sunday Times: для ВСУ стало адом наступление ВС РФ на Харьковскую область
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, всу, наемник,  stock
Для ВСУ стало адом наступление ВС РФ под Харьковом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Харьковской области начался «ад» для ВСУ из-за наступления российских войск. Об этом рассказал командир взвода украинской армии по имени Никита.

«Сначала было тихо, а потом начался ад», — заявил Никита, передает издание The Sunday Times. По его словам, следующие 12 часов он и его взвод пытались отразить атаки российских войск, которые наступали с разных сторон.

Также военный по имени Лео рассказал, как наблюдал за прорывом армии РФ к украинским позициям. Он уточнил, что бой на этом участке шел около 20 минут.

Активное наступление российских сил в Харьковщине началось 11 мая. За день бойцы РФ освободили пять населенных пунктов в регионе. Также экс-депутат Верховной Рады, журналист Игорь Мосийчук сообщил, что армия России за день заняла 30 квадратных километров под Харьковом, пишет RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Харьковской области начался «ад» для ВСУ из-за наступления российских войск. Об этом рассказал командир взвода украинской армии по имени Никита. «Сначала было тихо, а потом начался ад», — заявил Никита, передает издание The Sunday Times. По его словам, следующие 12 часов он и его взвод пытались отразить атаки российских войск, которые наступали с разных сторон. Также военный по имени Лео рассказал, как наблюдал за прорывом армии РФ к украинским позициям. Он уточнил, что бой на этом участке шел около 20 минут. Активное наступление российских сил в Харьковщине началось 11 мая. За день бойцы РФ освободили пять населенных пунктов в регионе. Также экс-депутат Верховной Рады, журналист Игорь Мосийчук сообщил, что армия России за день заняла 30 квадратных километров под Харьковом, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...