Армия и оружие Бойцы ВСУ в Харьковской области заявили об адском наступлении ВС РФ Sunday Times: для ВСУ стало адом наступление ВС РФ на Харьковскую область 12 мая 2024 в 11:56 Размер текста - 17 + Для ВСУ стало адом наступление ВС РФ под Харьковом Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Харьковской области начался «ад» для ВСУ из-за наступления российских войск. Об этом рассказал командир взвода украинской армии по имени Никита. «Сначала было тихо, а потом начался ад», — заявил Никита, передает издание The Sunday Times. По его словам, следующие 12 часов он и его взвод пытались отразить атаки российских войск, которые наступали с разных сторон. Также военный по имени Лео рассказал, как наблюдал за прорывом армии РФ к украинским позициям. Он уточнил, что бой на этом участке шел около 20 минут. Активное наступление российских сил в Харьковщине началось 11 мая. За день бойцы РФ освободили пять населенных пунктов в регионе. Также экс-депутат Верховной Рады, журналист Игорь Мосийчук сообщил, что армия России за день заняла 30 квадратных километров под Харьковом, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Харьковской области начался «ад» для ВСУ из-за наступления российских войск. Об этом рассказал командир взвода украинской армии по имени Никита. «Сначала было тихо, а потом начался ад», — заявил Никита, передает издание The Sunday Times. По его словам, следующие 12 часов он и его взвод пытались отразить атаки российских войск, которые наступали с разных сторон. Также военный по имени Лео рассказал, как наблюдал за прорывом армии РФ к украинским позициям. Он уточнил, что бой на этом участке шел около 20 минут. Активное наступление российских сил в Харьковщине началось 11 мая. За день бойцы РФ освободили пять населенных пунктов в регионе. Также экс-депутат Верховной Рады, журналист Игорь Мосийчук сообщил, что армия России за день заняла 30 квадратных километров под Харьковом, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям