Бойцы ВСУ в Харьковской области заявили об адском наступлении ВС РФ

В Харьковской области начался «ад» для ВСУ из-за наступления российских войск. Об этом рассказал командир взвода украинской армии по имени Никита.
«Сначала было тихо, а потом начался ад», — заявил Никита, передает издание The Sunday Times. По его словам, следующие 12 часов он и его взвод пытались отразить атаки российских войск, которые наступали с разных сторон.
Также военный по имени Лео рассказал, как наблюдал за прорывом армии РФ к украинским позициям. Он уточнил, что бой на этом участке шел около 20 минут.
Активное наступление российских сил в Харьковщине началось 11 мая. За день бойцы РФ освободили пять населенных пунктов в регионе. Также экс-депутат Верховной Рады, журналист Игорь Мосийчук сообщил, что армия России за день заняла 30 квадратных километров под Харьковом, пишет RT.
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