В Кении заявили о скором прибытии F-16 на Украину

Standard: Украине отправят F-16 в ближайшие недели

12 мая 2024 в 12:37 Размер текста - 17 +

F-16 отправят на Украину в ближайшие недели, передает Standard Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Первые американские истребители F-16 прибудут на Украину уже в ближайшие недели. Об это пишет издание Кении Standard, ссылаясь на источники в военных кругах. «Первые истребители F-16, которые будут доставлены с Запада, прибудут на Украину в течение нескольких недель», — передают журналисты кенийского издания, ссылаясь на слова своего источника. Тот считает, что техника прибудет в первые месяцы лета лично для противостояния РФ. Однако он не уточнил, кто именно будет поставлять истребители. Украина просит отправить ей F-16 уже на протяжении почти двух лет. Такой явный интерес к этой технике связан с отсутствием контроля в воздухе над Россией. Основная причина, почему Киеву так и не отправили истребители заключается в отсутствии людей в украинской армии, кто способен управлять данной техникой. Ранее отмечалось, что несколько человек проходят соответствующее обучение под контролем Великобритании и США. На днях Украина получила от Чехии первый тренажер истребителя F-16, который предназначен для подготовки украинских летчиков. Российские военнослужащие подготовились к появлению F-16, передает телеканал 360. В МИД РФ также уточнили, что будут воспринимать F-16, как носителей ядерного оружия, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первые американские истребители F-16 прибудут на Украину уже в ближайшие недели. Об это пишет издание Кении Standard, ссылаясь на источники в военных кругах. «Первые истребители F-16, которые будут доставлены с Запада, прибудут на Украину в течение нескольких недель», — передают журналисты кенийского издания, ссылаясь на слова своего источника. Тот считает, что техника прибудет в первые месяцы лета лично для противостояния РФ. Однако он не уточнил, кто именно будет поставлять истребители. Украина просит отправить ей F-16 уже на протяжении почти двух лет. Такой явный интерес к этой технике связан с отсутствием контроля в воздухе над Россией. Основная причина, почему Киеву так и не отправили истребители заключается в отсутствии людей в украинской армии, кто способен управлять данной техникой. Ранее отмечалось, что несколько человек проходят соответствующее обучение под контролем Великобритании и США. На днях Украина получила от Чехии первый тренажер истребителя F-16, который предназначен для подготовки украинских летчиков. Российские военнослужащие подготовились к появлению F-16, передает телеканал 360. В МИД РФ также уточнили, что будут воспринимать F-16, как носителей ядерного оружия, передает «Национальная служба новостей».