В Кении заявили о скором прибытии F-16 на Украину

Standard: Украине отправят F-16 в ближайшие недели
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НАТО. Москва. stock, истребитель, f-16, авиациия, ф-16, ф16, f16,  stock
F-16 отправят на Украину в ближайшие недели, передает Standard Фото:

Первые американские истребители F-16 прибудут на Украину уже в ближайшие недели. Об это пишет издание Кении Standard, ссылаясь на источники в военных кругах.

«Первые истребители F-16, которые будут доставлены с Запада, прибудут на Украину в течение нескольких недель», — передают журналисты кенийского издания, ссылаясь на слова своего источника. Тот считает, что техника прибудет в первые месяцы лета лично для противостояния РФ. Однако он не уточнил, кто именно будет поставлять истребители.

Украина просит отправить ей F-16 уже на протяжении почти двух лет. Такой явный интерес к этой технике связан с отсутствием контроля в воздухе над Россией. Основная причина, почему Киеву так и не отправили истребители заключается в отсутствии людей в украинской армии, кто способен управлять данной техникой. Ранее отмечалось, что несколько человек проходят соответствующее обучение под контролем Великобритании и США. На днях Украина получила от Чехии первый тренажер истребителя F-16, который предназначен для подготовки украинских летчиков.

Российские военнослужащие подготовились к появлению F-16, передает телеканал 360. В МИД РФ также уточнили, что будут воспринимать F-16, как носителей ядерного оружия, передает «Национальная служба новостей».

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Первые американские истребители F-16 прибудут на Украину уже в ближайшие недели. Об это пишет издание Кении Standard, ссылаясь на источники в военных кругах. «Первые истребители F-16, которые будут доставлены с Запада, прибудут на Украину в течение нескольких недель», — передают журналисты кенийского издания, ссылаясь на слова своего источника. Тот считает, что техника прибудет в первые месяцы лета лично для противостояния РФ. Однако он не уточнил, кто именно будет поставлять истребители. Украина просит отправить ей F-16 уже на протяжении почти двух лет. Такой явный интерес к этой технике связан с отсутствием контроля в воздухе над Россией. Основная причина, почему Киеву так и не отправили истребители заключается в отсутствии людей в украинской армии, кто способен управлять данной техникой. Ранее отмечалось, что несколько человек проходят соответствующее обучение под контролем Великобритании и США. На днях Украина получила от Чехии первый тренажер истребителя F-16, который предназначен для подготовки украинских летчиков. Российские военнослужащие подготовились к появлению F-16, передает телеканал 360. В МИД РФ также уточнили, что будут воспринимать F-16, как носителей ядерного оружия, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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