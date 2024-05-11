11 мая 2024
10 мая 2024

РСЧС Кургана: водителям следует исключить поездки в часы пик из-за пробок

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, машины, пробка, автомобили
Жителей региона попросили исключить поездки в час пик и заранее вернуться в Курган Фото:

В Кургане 12 мая будет затруднено движение на выезде из города. Об этом население предупредили в городской службе РСЧС.

«От Керамзитного до Кургана 12 мая ожидаются транспортные заторы. Просим заранее возвратиться в город, исключить движение в часы пик», — указано в сообщении, которые получают горожане.

Ранее специалисты Госавтоинспекции сообщали водителям о возвращении с дач и мест отдыха большого количества людей. Жителям области рекомендовали воздержаться движения по трассе «Иртыш» и улице Гагарина.

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В Кургане 12 мая будет затруднено движение на выезде из города. Об этом население предупредили в городской службе РСЧС. «От Керамзитного до Кургана 12 мая ожидаются транспортные заторы. Просим заранее возвратиться в город, исключить движение в часы пик», — указано в сообщении, которые получают горожане. Ранее специалисты Госавтоинспекции сообщали водителям о возвращении с дач и мест отдыха большого количества людей. Жителям области рекомендовали воздержаться движения по трассе «Иртыш» и улице Гагарина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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