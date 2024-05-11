РСЧС Кургана: водителям следует исключить поездки в часы пик из-за пробок

Жителей региона попросили исключить поездки в час пик и заранее вернуться в Курган
В Кургане 12 мая будет затруднено движение на выезде из города. Об этом население предупредили в городской службе РСЧС.
«От Керамзитного до Кургана 12 мая ожидаются транспортные заторы. Просим заранее возвратиться в город, исключить движение в часы пик», — указано в сообщении, которые получают горожане.
Ранее специалисты Госавтоинспекции сообщали водителям о возвращении с дач и мест отдыха большого количества людей. Жителям области рекомендовали воздержаться движения по трассе «Иртыш» и улице Гагарина.
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