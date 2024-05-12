СК начал расследование массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ

12 мая 2024 в 13:56 Размер текста - 17 +

Следком расследует массированный обстрел ВСУ Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Белгороде разрушился подъезд многоэтажного дома Следственный комитет России начал расследование массированной атаки ВСУ на Белгород. В частности, после ударов произошел обвал этажа многоэтажного дома. «СК расследует массированный обстрел Белгорода со стороны ВСУ», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет России начал расследование массированной атаки ВСУ на Белгород. В частности, после ударов произошел обвал этажа многоэтажного дома. «СК расследует массированный обстрел Белгорода со стороны ВСУ», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС.