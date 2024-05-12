СК начал расследование массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ

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Избрание меры пресечения Юрию Золотко. Свердловская область, посёлок Шаля, следственный комитет, ск рф, следственное управление по свердловской области
Следком расследует массированный обстрел ВСУ Фото:
новость из сюжета
В Белгороде разрушился подъезд многоэтажного дома

Следственный комитет России начал расследование массированной атаки ВСУ на Белгород. В частности, после ударов произошел обвал этажа многоэтажного дома.

«СК расследует массированный обстрел Белгорода со стороны ВСУ», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС.

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Следственный комитет России начал расследование массированной атаки ВСУ на Белгород. В частности, после ударов произошел обвал этажа многоэтажного дома. «СК расследует массированный обстрел Белгорода со стороны ВСУ», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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