СК начал расследование массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Следком расследует массированный обстрел ВСУ
новость из сюжетаВ Белгороде разрушился подъезд многоэтажного дома
Следственный комитет России начал расследование массированной атаки ВСУ на Белгород. В частности, после ударов произошел обвал этажа многоэтажного дома.
«СК расследует массированный обстрел Белгорода со стороны ВСУ», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС.
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