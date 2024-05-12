МИД РФ назвал теракт в Белгороде нарушением международного права

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В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

Атака ВСУ по Белгороду является нарушением международного гуманитарного права. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Теракт в Белгороде — нарушение международного гуманитарного права», — сообщил Мирошник. Информацию об этом передает ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что в теракте в Белгороде виден почерк президента Украины Владимира Зеленского. Она отметила, что разрушение дома в городе — «кровавое звено» в цепочке преступлений Киева.

ВСУ атаковали Белгород, в результате чего произошло обрушение многоэтажки. По словам МЧС России, из-под завалов достали 12 человек, в том числе двух детей.

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Атака ВСУ по Белгороду является нарушением международного гуманитарного права. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. «Теракт в Белгороде — нарушение международного гуманитарного права», — сообщил Мирошник. Информацию об этом передает ТАСС. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что в теракте в Белгороде виден почерк президента Украины Владимира Зеленского. Она отметила, что разрушение дома в городе — «кровавое звено» в цепочке преступлений Киева. ВСУ атаковали Белгород, в результате чего произошло обрушение многоэтажки. По словам МЧС России, из-под завалов достали 12 человек, в том числе двух детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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