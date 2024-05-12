МИД РФ назвал теракт в Белгороде нарушением международного права

Атака ВСУ по Белгороду является нарушением международного гуманитарного права. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Теракт в Белгороде — нарушение международного гуманитарного права», — сообщил Мирошник. Информацию об этом передает ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что в теракте в Белгороде виден почерк президента Украины Владимира Зеленского. Она отметила, что разрушение дома в городе — «кровавое звено» в цепочке преступлений Киева.
ВСУ атаковали Белгород, в результате чего произошло обрушение многоэтажки. По словам МЧС России, из-под завалов достали 12 человек, в том числе двух детей.
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