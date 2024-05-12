Водителя упавшего в Мойку автобуса арестовали

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Избрание меры пресечения Александру «Фартовому» Дискову в Ленинском суде. Екатеринбург, уголовное дело, арест, суд, мера пресечения, наручники
Рахматшох Курбонов арестован на два месяца Фото:
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Автобус упал в реку Мойку после ДТП на Поцелуевом мосту в Питере

Водитель автобуса, упавшего в реку Мойку 10 мая, Рахматшох Курбонов, был арестован до 9 июля. Такое решение было приято Октябрьским районным судом.

«Водитель упавшего в Мойку автобуса арестован на два месяца. Октябрьский районный суд изолировал его от общества до 9 июля», — передает «Фонтанка».

Уточняется, что Курбонову предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшее смерть двух и более граждан. На заседании у него было два правозащитника, которые просили не отправлять его в СИЗО. По словам адвокатов, ему нет смысла скрываться, так как в Санкт-Петербурге у него живет семья.

Из-за падения автобуса в реку погибли семь человек. Всего в транспорте находились 20 граждан. После произошедшего было возбуждено два уголовных дела. Водителю может грозить до 10 лет тюрьмы.

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Водитель автобуса, упавшего в реку Мойку 10 мая, Рахматшох Курбонов, был арестован до 9 июля. Такое решение было приято Октябрьским районным судом. «Водитель упавшего в Мойку автобуса арестован на два месяца. Октябрьский районный суд изолировал его от общества до 9 июля», — передает «Фонтанка». Уточняется, что Курбонову предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшее смерть двух и более граждан. На заседании у него было два правозащитника, которые просили не отправлять его в СИЗО. По словам адвокатов, ему нет смысла скрываться, так как в Санкт-Петербурге у него живет семья. Из-за падения автобуса в реку погибли семь человек. Всего в транспорте находились 20 граждан. После произошедшего было возбуждено два уголовных дела. Водителю может грозить до 10 лет тюрьмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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