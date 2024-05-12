Водителя упавшего в Мойку автобуса арестовали

12 мая 2024 в 15:40 Размер текста - 17 +

Рахматшох Курбонов арестован на два месяца Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Автобус упал в реку Мойку после ДТП на Поцелуевом мосту в Питере Водитель автобуса, упавшего в реку Мойку 10 мая, Рахматшох Курбонов, был арестован до 9 июля. Такое решение было приято Октябрьским районным судом. «Водитель упавшего в Мойку автобуса арестован на два месяца. Октябрьский районный суд изолировал его от общества до 9 июля», — передает «Фонтанка». Уточняется, что Курбонову предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшее смерть двух и более граждан. На заседании у него было два правозащитника, которые просили не отправлять его в СИЗО. По словам адвокатов, ему нет смысла скрываться, так как в Санкт-Петербурге у него живет семья. Из-за падения автобуса в реку погибли семь человек . Всего в транспорте находились 20 граждан. После произошедшего было возбуждено два уголовных дела. Водителю может грозить до 10 лет тюрьмы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водитель автобуса, упавшего в реку Мойку 10 мая, Рахматшох Курбонов, был арестован до 9 июля. Такое решение было приято Октябрьским районным судом. «Водитель упавшего в Мойку автобуса арестован на два месяца. Октябрьский районный суд изолировал его от общества до 9 июля», — передает «Фонтанка». Уточняется, что Курбонову предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшее смерть двух и более граждан. На заседании у него было два правозащитника, которые просили не отправлять его в СИЗО. По словам адвокатов, ему нет смысла скрываться, так как в Санкт-Петербурге у него живет семья. Из-за падения автобуса в реку погибли семь человек. Всего в транспорте находились 20 граждан. После произошедшего было возбуждено два уголовных дела. Водителю может грозить до 10 лет тюрьмы.