В Сургуте усилены меры безопасности во время ледохода. Фото

12 мая 2024 в 16:14 Размер текста - 17 +

На реке в Сургуте 11 мая начался ледоход Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Власти Сургута (ХМАО) усилили меры безопасности на время ледохода, который недавно начался в городе. В частности, были установлены ограждения. Об этом сообщила администрация города. «В Сургуте усилены меры безопасности во время ледохода. Во избежание несчастных случаев на набережной реки Обь установлено периметральное ограждение. Спасатели и сотрудники полиции проводят дополнительное патрулирование», — написала администрация в telegram-канале. На реке в районе Сургута 11 мая начался ледоход, который повредил ограждения на набережной. Специалисты управления по делам ГО и ЧС администрации города просят сургутян соблюдать меры предосторожности. Уточняется, что не стоит подходить близко к реке в местах затора льда, отталкивать льдины от берега, кататься на льдинах, выходить на воду на маломерных судах. Фото: telegram-канал «Администрация города Сургута» Фото: telegram-канал «Администрация города Сургута» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Сургута (ХМАО) усилили меры безопасности на время ледохода, который недавно начался в городе. В частности, были установлены ограждения. Об этом сообщила администрация города. «В Сургуте усилены меры безопасности во время ледохода. Во избежание несчастных случаев на набережной реки Обь установлено периметральное ограждение. Спасатели и сотрудники полиции проводят дополнительное патрулирование», — написала администрация в telegram-канале. На реке в районе Сургута 11 мая начался ледоход, который повредил ограждения на набережной. Специалисты управления по делам ГО и ЧС администрации города просят сургутян соблюдать меры предосторожности. Уточняется, что не стоит подходить близко к реке в местах затора льда, отталкивать льдины от берега, кататься на льдинах, выходить на воду на маломерных судах.