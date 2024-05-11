11 мая 2024
10 мая 2024

В Сургуте усилены меры безопасности во время ледохода. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ледоход на Оби. Сургут, набережная, лед, ледоход, обь
На реке в Сургуте 11 мая начался ледоход Фото:

Власти Сургута (ХМАО) усилили меры безопасности на время ледохода, который недавно начался в городе. В частности, были установлены ограждения. Об этом сообщила администрация города.

«В Сургуте усилены меры безопасности во время ледохода. Во избежание несчастных случаев на набережной реки Обь установлено периметральное ограждение. Спасатели и сотрудники полиции проводят дополнительное патрулирование», — написала администрация в telegram-канале.

На реке в районе Сургута 11 мая начался ледоход, который повредил ограждения на набережной. Специалисты управления по делам ГО и ЧС администрации города просят сургутян соблюдать меры предосторожности. Уточняется, что не стоит подходить близко к реке в местах затора льда, отталкивать льдины от берега, кататься на льдинах, выходить на воду на маломерных судах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Сургута (ХМАО) усилили меры безопасности на время ледохода, который недавно начался в городе. В частности, были установлены ограждения. Об этом сообщила администрация города. «В Сургуте усилены меры безопасности во время ледохода. Во избежание несчастных случаев на набережной реки Обь установлено периметральное ограждение. Спасатели и сотрудники полиции проводят дополнительное патрулирование», — написала администрация в telegram-канале. На реке в районе Сургута 11 мая начался ледоход, который повредил ограждения на набережной. Специалисты управления по делам ГО и ЧС администрации города просят сургутян соблюдать меры предосторожности. Уточняется, что не стоит подходить близко к реке в местах затора льда, отталкивать льдины от берега, кататься на льдинах, выходить на воду на маломерных судах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...