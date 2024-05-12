Кандидатуру Патрушева одобрили на должность вице-премьера в профильном комитете

Комитет Госдумы РФ по аграрным вопросам одобрил кандидатуру Дмитрия Патрушева, ранее он занимал пост главы Минсельхоза, на должность вице-премьера. Оксану Лут, до госслужбы работавшую в структуре «Россельхозбанка», согласовали на пост главы Минсельхоза, рассказали представители комитета.
«Аграрный комитет поддержал кандидатуру Патрушева. Также поддержана кандидатура Лут», — пояснили собеседники РИА Новости.
Патрушева и Лут были внесены на рассмотрение в Госдуму премьер-министром России Михаилом Мишустиным. С его переназначения начался формироваться состав нового кабмина.
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