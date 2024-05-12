Кандидатуру Патрушева одобрили на должность вице-премьера в профильном комитете

12 мая 2024 в 16:39 Размер текста - 17 +

Дмитрий Патрушев ранее возглавлял Минсельхоз и «Россельхозбанк» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 Комитет Госдумы РФ по аграрным вопросам одобрил кандидатуру Дмитрия Патрушева, ранее он занимал пост главы Минсельхоза, на должность вице-премьера. Оксану Лут, до госслужбы работавшую в структуре «Россельхозбанка», согласовали на пост главы Минсельхоза, рассказали представители комитета. «Аграрный комитет поддержал кандидатуру Патрушева. Также поддержана кандидатура Лут», — пояснили собеседники РИА Новости. Патрушева и Лут были внесены на рассмотрение в Госдуму премьер-министром России Михаилом Мишустиным. С его переназначения начался формироваться состав нового кабмина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Комитет Госдумы РФ по аграрным вопросам одобрил кандидатуру Дмитрия Патрушева, ранее он занимал пост главы Минсельхоза, на должность вице-премьера. Оксану Лут, до госслужбы работавшую в структуре «Россельхозбанка», согласовали на пост главы Минсельхоза, рассказали представители комитета. «Аграрный комитет поддержал кандидатуру Патрушева. Также поддержана кандидатура Лут», — пояснили собеседники РИА Новости. Патрушева и Лут были внесены на рассмотрение в Госдуму премьер-министром России Михаилом Мишустиным. С его переназначения начался формироваться состав нового кабмина.