Мишустин поменял расстановку сил в новом правительстве

Для этого он повысил статус ВПК и мобилизовал четырех губернаторов

12 мая 2024 в 02:33 Размер текста - 17 +

10 мая кандидатуру Михаила Мишустина утвердила Госдума, а через 2 часа указ о его назначении подписал президент Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 11 мая внес на утверждение Госдуме кандидатуры в обновленный состав правительства. Новые портфели получили сразу четыре зарекомендовавших себя губернатора из сложных регионов, 11 министров сохранили свои посты, а «правой рукой» Мишустина становится Денис Мантуров, ранее отвечавший за промышленность. Опрошенные URA.RU политологи уверены, что эти назначения говорят о формировании в России «правительства развития» для выхода на технологический суверенитет. Возглавляет список кандидатов в новый состав правительства будущий первый вице-премьер Денис Мантуров — он сменит на этом посту Андрея Белоусова. Такое предложение в правительстве объяснили необходимостью построения экономики развития, ориентированной на реальный сектор — промышленность и производство, которые, как ожидается, в следующие шесть лет должны обеспечить стране достижение национальной цели — «технологического лидерства». Антон Силуанов и Денис Мантуров остались в новом правительстве. 12 мая Госдума рассмотрит кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU В этой связи делается акцент на транспорте и логистике: появляется должность «профильного» вице-премьера. Им должен стать Виталий Савельев, ранее возглавлявший Минтранс, в который перешел с поста руководителя «Аэрофлота» в 2020 году. Сохранит свой пост и Дмитрий Чернышенко, ответственный за ИТ-отрасль, а курировать вопросы цифровой трансформации экономики и соцсферы — Дмитрий Григоренко. Он также продолжит возглавлять аппарат правительства. Новость по теме Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства Минтранс, согласно представленному Мишустиным списку, возглавит губернатор Курской области Роман Старовойт. Как отметили в правительстве, Старовойт «знает отрасль изнутри и имеет большой управленческий опыт». Министром промышленности становится другой бывший губернатор — Калининградской области — Антон Алиханов, ранее работавший в Минпромторге. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев будет развивать угольную промышленность России на новом посту — в Минэнерго Фото: Владимир Андреев © URA.RU На этом список губернаторов, привлекаемых на должности министров, не заканчивается: министром энергетики в следующие шесть лет должен быть губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, чей опыт в крупнейшем угледобывающем регионе «обеспечит дальнейшее развитие важной для страны отрасли. В новом для себя качестве — министра спорта — заявлен губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Примечателен переход на пост зампреда и Дмитрия Патрушева, ранее возглавлявшего Минсельхоз и «Россельхозбанк». Новым главой Минсельхоза станет Оксана Лут, которая до госслужбы также работала в структуре «Россельхозбанка». Должности вице-премьеров предложено сохранить за Алексеем Оверчуком, Юрием Трутневым и Маратом Хуснуллиным. Предполагается, что вместе с ними свои посты сохранят 11 министров из прежнего состава кабмина. Новость по теме Голикова продолжит курировать Министерства В следующие шесть лет власть делает ставку на развитие промышленности и ВПК, для этого портфели в новом кабмине предложено передать отличившимся на своих постах губернаторам, отметил политолог, ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. Как отметил собеседник агентства, правительство формируется по обновленному принципу: усиление управления через приобретенные в возглавляемых регионах компетенции. «Перед нами — проект правительства развития, которое формируется с учетом ранее достигнутых результатов и будущих внутренних целей развития страны. Предыдущим правительством создан определенный задел, поэтому точечные усиления — четырьмя кандидатурами губернаторов — говорят о том, что в будущие шесть лет важным для страны становится именно опыт реализации „на земле“ поставленных перед страной целей», — пояснил Абзалов. «Михаил Дегтярев (предложенный на должность министра спорта) обладает необходимыми компетенциями, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью», — заявили в пресс-службе правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ключевым направлением, считает Абзалов, становится достижение технологического суверенитета, фундамент которого заложен промышленностью и цифровым сектором экономики, этим обосновано повышение роли Мантурова. Назначение Мантурова изменит подход в экономической политике государства, рассказал URA.RU директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Об этом, по его словам, говорит и состоявшаяся накануне встреча президента РФ Владимира Путина с Денисом Мантуровым и главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Новость по теме Мантуров предложен вице-премьером в новом составе правительства России «Подход к экономическому блоку меняется: если раньше усилия правительства были сконцентрированы на финансовом секторе экономики для преодоления коронакризиса и санкций, то сейчас — на реальном развитии промышленности. Поэтому Мантуров не только остается в системе управления промышленностью, но и получит в правительстве единомышленников», — отметил Солонников, таким образом комментируя назначение Алиханова и Старовойта, ранее тесно взаимодействующих со структурами «Ростеха» и Минпромторга. Правительство возвращается к работе в стабильном «рабочем» режиме, в котором отсутствует необходимость совмещения Мантуровым постов вице-премьера и руководителя Минпромторга, рассказал политолог, глава компании «МаркКом» Сергей Маркелов. «В новом кабинете министров отсутствует необходимость „укорачивать плечо управления“, совмещать пост вице-премьера и министра. Новая структура правительства предполагает работу в штатном режиме для достижения заявленных целей», — заключил Маркелов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что кандидатуры на пост заместителей председателя правительства будут рассмотрены 12 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU На губернатора Кемеровской области — Цивилева — также возлагаются целый ряд задач, связанных с развитием угольной промышленности в новых регионах и экспортом в дружественные страны, продолжил Солонников. «Мы можем говорить по этой причине о связке в новос правительстве: Старовойт — Алиханов, транспорт — энергетический сектор — экспорт», — считает Солонников. Новость по теме Григоренко сохранит свой пост в новом правительстве Абзалов также обратил внимание на достаточно молодой возраст перешедших в правительство руководителей регионов: он связывает это с «курсом на обновление кабмина и возросшим темпом работы в сложившихся для страны условиях международного давления». Переход в правительство Дегтярева, возглавлявшего Хабаровский край в сложный протестный период, по словам политолога, также примечателен: теперь предстоит много черновой работы по развитию российского спорта, лишенного представительства на международной арене. «Мы видим не элемент кризисного управления 2020 — 2022, эти условия отчасти стали обыденностью. Ставка делается на умение губернаторов работать в сложных условиях в повседневном режиме», — заключил собеседник агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 11 мая внес на утверждение Госдуме кандидатуры в обновленный состав правительства. Новые портфели получили сразу четыре зарекомендовавших себя губернатора из сложных регионов, 11 министров сохранили свои посты, а «правой рукой» Мишустина становится Денис Мантуров, ранее отвечавший за промышленность. Опрошенные URA.RU политологи уверены, что эти назначения говорят о формировании в России «правительства развития» для выхода на технологический суверенитет. Возглавляет список кандидатов в новый состав правительства будущий первый вице-премьер Денис Мантуров — он сменит на этом посту Андрея Белоусова. Такое предложение в правительстве объяснили необходимостью построения экономики развития, ориентированной на реальный сектор — промышленность и производство, которые, как ожидается, в следующие шесть лет должны обеспечить стране достижение национальной цели — «технологического лидерства». В этой связи делается акцент на транспорте и логистике: появляется должность «профильного» вице-премьера. Им должен стать Виталий Савельев, ранее возглавлявший Минтранс, в который перешел с поста руководителя «Аэрофлота» в 2020 году. Сохранит свой пост и Дмитрий Чернышенко, ответственный за ИТ-отрасль, а курировать вопросы цифровой трансформации экономики и соцсферы — Дмитрий Григоренко. Он также продолжит возглавлять аппарат правительства. Минтранс, согласно представленному Мишустиным списку, возглавит губернатор Курской области Роман Старовойт. Как отметили в правительстве, Старовойт «знает отрасль изнутри и имеет большой управленческий опыт». Министром промышленности становится другой бывший губернатор — Калининградской области — Антон Алиханов, ранее работавший в Минпромторге. На этом список губернаторов, привлекаемых на должности министров, не заканчивается: министром энергетики в следующие шесть лет должен быть губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, чей опыт в крупнейшем угледобывающем регионе «обеспечит дальнейшее развитие важной для страны отрасли. В новом для себя качестве — министра спорта — заявлен губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Примечателен переход на пост зампреда и Дмитрия Патрушева, ранее возглавлявшего Минсельхоз и «Россельхозбанк». Новым главой Минсельхоза станет Оксана Лут, которая до госслужбы также работала в структуре «Россельхозбанка». Должности вице-премьеров предложено сохранить за Алексеем Оверчуком, Юрием Трутневым и Маратом Хуснуллиным. Предполагается, что вместе с ними свои посты сохранят 11 министров из прежнего состава кабмина. В следующие шесть лет власть делает ставку на развитие промышленности и ВПК, для этого портфели в новом кабмине предложено передать отличившимся на своих постах губернаторам, отметил политолог, ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. Как отметил собеседник агентства, правительство формируется по обновленному принципу: усиление управления через приобретенные в возглавляемых регионах компетенции. Ключевым направлением, считает Абзалов, становится достижение технологического суверенитета, фундамент которого заложен промышленностью и цифровым сектором экономики, этим обосновано повышение роли Мантурова. Назначение Мантурова изменит подход в экономической политике государства, рассказал URA.RU директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Об этом, по его словам, говорит и состоявшаяся накануне встреча президента РФ Владимира Путина с Денисом Мантуровым и главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. «Подход к экономическому блоку меняется: если раньше усилия правительства были сконцентрированы на финансовом секторе экономики для преодоления коронакризиса и санкций, то сейчас — на реальном развитии промышленности. Поэтому Мантуров не только остается в системе управления промышленностью, но и получит в правительстве единомышленников», — отметил Солонников, таким образом комментируя назначение Алиханова и Старовойта, ранее тесно взаимодействующих со структурами «Ростеха» и Минпромторга. Правительство возвращается к работе в стабильном «рабочем» режиме, в котором отсутствует необходимость совмещения Мантуровым постов вице-премьера и руководителя Минпромторга, рассказал политолог, глава компании «МаркКом» Сергей Маркелов. «В новом кабинете министров отсутствует необходимость „укорачивать плечо управления“, совмещать пост вице-премьера и министра. Новая структура правительства предполагает работу в штатном режиме для достижения заявленных целей», — заключил Маркелов. На губернатора Кемеровской области — Цивилева — также возлагаются целый ряд задач, связанных с развитием угольной промышленности в новых регионах и экспортом в дружественные страны, продолжил Солонников. «Мы можем говорить по этой причине о связке в новос правительстве: Старовойт — Алиханов, транспорт — энергетический сектор — экспорт», — считает Солонников. Абзалов также обратил внимание на достаточно молодой возраст перешедших в правительство руководителей регионов: он связывает это с «курсом на обновление кабмина и возросшим темпом работы в сложившихся для страны условиях международного давления». Переход в правительство Дегтярева, возглавлявшего Хабаровский край в сложный протестный период, по словам политолога, также примечателен: теперь предстоит много черновой работы по развитию российского спорта, лишенного представительства на международной арене.