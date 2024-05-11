Мишустин поменял расстановку сил в новом правительстве

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 11 мая внес на утверждение Госдуме кандидатуры в обновленный состав правительства. Новые портфели получили сразу четыре зарекомендовавших себя губернатора из сложных регионов, 11 министров сохранили свои посты, а «правой рукой» Мишустина становится Денис Мантуров, ранее отвечавший за промышленность. Опрошенные URA.RU политологи уверены, что эти назначения говорят о формировании в России «правительства развития» для выхода на технологический суверенитет.
Возглавляет список кандидатов в новый состав правительства будущий первый вице-премьер Денис Мантуров — он сменит на этом посту Андрея Белоусова. Такое предложение в правительстве объяснили необходимостью построения экономики развития, ориентированной на реальный сектор — промышленность и производство, которые, как ожидается, в следующие шесть лет должны обеспечить стране достижение национальной цели — «технологического лидерства».
Антон Силуанов и Денис Мантуров остались в новом правительстве. 12 мая Госдума рассмотрит кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера правительства
В этой связи делается акцент на транспорте и логистике: появляется должность «профильного» вице-премьера. Им должен стать Виталий Савельев, ранее возглавлявший Минтранс, в который перешел с поста руководителя «Аэрофлота» в 2020 году. Сохранит свой пост и Дмитрий Чернышенко, ответственный за ИТ-отрасль, а курировать вопросы цифровой трансформации экономики и соцсферы — Дмитрий Григоренко. Он также продолжит возглавлять аппарат правительства.
Минтранс, согласно представленному Мишустиным списку, возглавит губернатор Курской области Роман Старовойт. Как отметили в правительстве, Старовойт «знает отрасль изнутри и имеет большой управленческий опыт». Министром промышленности становится другой бывший губернатор — Калининградской области — Антон Алиханов, ранее работавший в Минпромторге.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев будет развивать угольную промышленность России на новом посту — в Минэнерго
На этом список губернаторов, привлекаемых на должности министров, не заканчивается: министром энергетики в следующие шесть лет должен быть губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, чей опыт в крупнейшем угледобывающем регионе «обеспечит дальнейшее развитие важной для страны отрасли. В новом для себя качестве — министра спорта — заявлен губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Примечателен переход на пост зампреда и Дмитрия Патрушева, ранее возглавлявшего Минсельхоз и «Россельхозбанк». Новым главой Минсельхоза станет Оксана Лут, которая до госслужбы также работала в структуре «Россельхозбанка». Должности вице-премьеров предложено сохранить за Алексеем Оверчуком, Юрием Трутневым и Маратом Хуснуллиным. Предполагается, что вместе с ними свои посты сохранят 11 министров из прежнего состава кабмина.
В следующие шесть лет власть делает ставку на развитие промышленности и ВПК, для этого портфели в новом кабмине предложено передать отличившимся на своих постах губернаторам, отметил политолог, ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. Как отметил собеседник агентства, правительство формируется по обновленному принципу: усиление управления через приобретенные в возглавляемых регионах компетенции.
«Перед нами — проект правительства развития, которое формируется с учетом ранее достигнутых результатов и будущих внутренних целей развития страны. Предыдущим правительством создан определенный задел, поэтому точечные усиления — четырьмя кандидатурами губернаторов — говорят о том, что в будущие шесть лет важным для страны становится именно опыт реализации „на земле“ поставленных перед страной целей», — пояснил Абзалов.
«Михаил Дегтярев (предложенный на должность министра спорта) обладает необходимыми компетенциями, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью», — заявили в пресс-службе правительства
Ключевым направлением, считает Абзалов, становится достижение технологического суверенитета, фундамент которого заложен промышленностью и цифровым сектором экономики, этим обосновано повышение роли Мантурова.
Назначение Мантурова изменит подход в экономической политике государства, рассказал URA.RU директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Об этом, по его словам, говорит и состоявшаяся накануне встреча президента РФ Владимира Путина с Денисом Мантуровым и главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.
«Подход к экономическому блоку меняется: если раньше усилия правительства были сконцентрированы на финансовом секторе экономики для преодоления коронакризиса и санкций, то сейчас — на реальном развитии промышленности. Поэтому Мантуров не только остается в системе управления промышленностью, но и получит в правительстве единомышленников», — отметил Солонников, таким образом комментируя назначение Алиханова и Старовойта, ранее тесно взаимодействующих со структурами «Ростеха» и Минпромторга.
Правительство возвращается к работе в стабильном «рабочем» режиме, в котором отсутствует необходимость совмещения Мантуровым постов вице-премьера и руководителя Минпромторга, рассказал политолог, глава компании «МаркКом» Сергей Маркелов. «В новом кабинете министров отсутствует необходимость „укорачивать плечо управления“, совмещать пост вице-премьера и министра. Новая структура правительства предполагает работу в штатном режиме для достижения заявленных целей», — заключил Маркелов.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что кандидатуры на пост заместителей председателя правительства будут рассмотрены 12 мая
На губернатора Кемеровской области — Цивилева — также возлагаются целый ряд задач, связанных с развитием угольной промышленности в новых регионах и экспортом в дружественные страны, продолжил Солонников. «Мы можем говорить по этой причине о связке в новос правительстве: Старовойт — Алиханов, транспорт — энергетический сектор — экспорт», — считает Солонников.
Абзалов также обратил внимание на достаточно молодой возраст перешедших в правительство руководителей регионов: он связывает это с «курсом на обновление кабмина и возросшим темпом работы в сложившихся для страны условиях международного давления». Переход в правительство Дегтярева, возглавлявшего Хабаровский край в сложный протестный период, по словам политолога, также примечателен: теперь предстоит много черновой работы по развитию российского спорта, лишенного представительства на международной арене.
«Мы видим не элемент кризисного управления 2020 — 2022, эти условия отчасти стали обыденностью. Ставка делается на умение губернаторов работать в сложных условиях в повседневном режиме», — заключил собеседник агентства.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 11 мая внес на утверждение Госдуме кандидатуры в обновленный состав правительства. Новые портфели получили сразу четыре зарекомендовавших себя губернатора из сложных регионов, 11 министров сохранили свои посты, а «правой рукой» Мишустина становится Денис Мантуров, ранее отвечавший за промышленность. Опрошенные URA.RU политологи уверены, что эти назначения говорят о формировании в России «правительства развития» для выхода на технологический суверенитет. Возглавляет список кандидатов в новый состав правительства будущий первый вице-премьер Денис Мантуров — он сменит на этом посту Андрея Белоусова. Такое предложение в правительстве объяснили необходимостью построения экономики развития, ориентированной на реальный сектор — промышленность и производство, которые, как ожидается, в следующие шесть лет должны обеспечить стране достижение национальной цели — «технологического лидерства». В этой связи делается акцент на транспорте и логистике: появляется должность «профильного» вице-премьера. Им должен стать Виталий Савельев, ранее возглавлявший Минтранс, в который перешел с поста руководителя «Аэрофлота» в 2020 году. Сохранит свой пост и Дмитрий Чернышенко, ответственный за ИТ-отрасль, а курировать вопросы цифровой трансформации экономики и соцсферы — Дмитрий Григоренко. Он также продолжит возглавлять аппарат правительства. Минтранс, согласно представленному Мишустиным списку, возглавит губернатор Курской области Роман Старовойт. Как отметили в правительстве, Старовойт «знает отрасль изнутри и имеет большой управленческий опыт». Министром промышленности становится другой бывший губернатор — Калининградской области — Антон Алиханов, ранее работавший в Минпромторге. На этом список губернаторов, привлекаемых на должности министров, не заканчивается: министром энергетики в следующие шесть лет должен быть губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, чей опыт в крупнейшем угледобывающем регионе «обеспечит дальнейшее развитие важной для страны отрасли. В новом для себя качестве — министра спорта — заявлен губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Примечателен переход на пост зампреда и Дмитрия Патрушева, ранее возглавлявшего Минсельхоз и «Россельхозбанк». Новым главой Минсельхоза станет Оксана Лут, которая до госслужбы также работала в структуре «Россельхозбанка». Должности вице-премьеров предложено сохранить за Алексеем Оверчуком, Юрием Трутневым и Маратом Хуснуллиным. Предполагается, что вместе с ними свои посты сохранят 11 министров из прежнего состава кабмина. В следующие шесть лет власть делает ставку на развитие промышленности и ВПК, для этого портфели в новом кабмине предложено передать отличившимся на своих постах губернаторам, отметил политолог, ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. Как отметил собеседник агентства, правительство формируется по обновленному принципу: усиление управления через приобретенные в возглавляемых регионах компетенции. Ключевым направлением, считает Абзалов, становится достижение технологического суверенитета, фундамент которого заложен промышленностью и цифровым сектором экономики, этим обосновано повышение роли Мантурова. Назначение Мантурова изменит подход в экономической политике государства, рассказал URA.RU директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Об этом, по его словам, говорит и состоявшаяся накануне встреча президента РФ Владимира Путина с Денисом Мантуровым и главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. «Подход к экономическому блоку меняется: если раньше усилия правительства были сконцентрированы на финансовом секторе экономики для преодоления коронакризиса и санкций, то сейчас — на реальном развитии промышленности. Поэтому Мантуров не только остается в системе управления промышленностью, но и получит в правительстве единомышленников», — отметил Солонников, таким образом комментируя назначение Алиханова и Старовойта, ранее тесно взаимодействующих со структурами «Ростеха» и Минпромторга. Правительство возвращается к работе в стабильном «рабочем» режиме, в котором отсутствует необходимость совмещения Мантуровым постов вице-премьера и руководителя Минпромторга, рассказал политолог, глава компании «МаркКом» Сергей Маркелов. «В новом кабинете министров отсутствует необходимость „укорачивать плечо управления“, совмещать пост вице-премьера и министра. Новая структура правительства предполагает работу в штатном режиме для достижения заявленных целей», — заключил Маркелов. На губернатора Кемеровской области — Цивилева — также возлагаются целый ряд задач, связанных с развитием угольной промышленности в новых регионах и экспортом в дружественные страны, продолжил Солонников. «Мы можем говорить по этой причине о связке в новос правительстве: Старовойт — Алиханов, транспорт — энергетический сектор — экспорт», — считает Солонников. Абзалов также обратил внимание на достаточно молодой возраст перешедших в правительство руководителей регионов: он связывает это с «курсом на обновление кабмина и возросшим темпом работы в сложившихся для страны условиях международного давления». Переход в правительство Дегтярева, возглавлявшего Хабаровский край в сложный протестный период, по словам политолога, также примечателен: теперь предстоит много черновой работы по развитию российского спорта, лишенного представительства на международной арене.