В Госдуме поддержали кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера РФ

Комитет ГД по торговле поддержал Мантурова на пост первого вице-премьера РФ

12 мая 2024 в 17:29 Размер текста - 17 +

Глава комитета по промышленности и торговле назвал эффективной совместную работу с Денисом Мантуровым Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 Комитет Государственной думы по промышленности и торговле поддержал кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого заместителя председателя правительства России. Об этом сообщил глава комитета Владимир Гутенев. «Заслушав доклад об основных направлениях деятельности правительства по блоку, закрепленному за первым вице-премьером, депутаты единогласно поддержали кандидатуру Дениса Валентиновича», — написал Гутенев в своем telegram-канале . Он отметил, высокую эффективность совместной работы с Мантуровым по вопросам совершенствования законодательства и решению оперативных задач в условиях СВО и санкций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Комитет Государственной думы по промышленности и торговле поддержал кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого заместителя председателя правительства России. Об этом сообщил глава комитета Владимир Гутенев. «Заслушав доклад об основных направлениях деятельности правительства по блоку, закрепленному за первым вице-премьером, депутаты единогласно поддержали кандидатуру Дениса Валентиновича», — написал Гутенев в своем telegram-канале. Он отметил, высокую эффективность совместной работы с Мантуровым по вопросам совершенствования законодательства и решению оперативных задач в условиях СВО и санкций.