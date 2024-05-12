В Госдуме поддержали кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера РФ

Комитет ГД по торговле поддержал Мантурова на пост первого вице-премьера РФ
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Торжественная церемония открытия международной промышленной выставки Иннопром-2018. Екатеринбург , мантуров денис, портрет
Глава комитета по промышленности и торговле назвал эффективной совместную работу с Денисом Мантуровым Фото:
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Смена правительства в России-2024

Комитет Государственной думы по промышленности и торговле поддержал кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого заместителя председателя правительства России. Об этом сообщил глава комитета Владимир Гутенев.

«Заслушав доклад об основных направлениях деятельности правительства по блоку, закрепленному за первым вице-премьером, депутаты единогласно поддержали кандидатуру Дениса Валентиновича», — написал Гутенев в своем telegram-канале. Он отметил, высокую эффективность совместной работы с Мантуровым по вопросам совершенствования законодательства и решению оперативных задач в условиях СВО и санкций.

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Комитет Государственной думы по промышленности и торговле поддержал кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого заместителя председателя правительства России. Об этом сообщил глава комитета Владимир Гутенев. «Заслушав доклад об основных направлениях деятельности правительства по блоку, закрепленному за первым вице-премьером, депутаты единогласно поддержали кандидатуру Дениса Валентиновича», — написал Гутенев в своем telegram-канале. Он отметил, высокую эффективность совместной работы с Мантуровым по вопросам совершенствования законодательства и решению оперативных задач в условиях СВО и санкций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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