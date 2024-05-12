На Украине сообщили о взрыве в городе на Севере страны

Общественное: в Сумах на Украине прогремел мощный взрыв

12 мая 2024 в 17:51 Размер текста - 17 +

В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога Фото: U.S. Army / Sgt. Rob Summitt новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине на севере в городе Сумы прогремел взрыв. Об этом сообщили издание общественное и 24 канал «В Сумах днем 12 мая прогремел мощный взрыв», — сообщил телеканал, ссылаясь на пост издания общественное в telegram. 24 канал также призвал жителей Сумкой области не покидать укрытия, в связи с ракетной опасностью в регионе. В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине на севере в городе Сумы прогремел взрыв. Об этом сообщили издание общественное и 24 канал «В Сумах днем 12 мая прогремел мощный взрыв», — сообщил телеканал, ссылаясь на пост издания общественное в telegram. 24 канал также призвал жителей Сумкой области не покидать укрытия, в связи с ракетной опасностью в регионе. В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.