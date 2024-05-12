На Украине сообщили о взрыве в городе на Севере страны

Общественное: в Сумах на Украине прогремел мощный взрыв
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В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине на севере в городе Сумы прогремел взрыв. Об этом сообщили издание общественное и 24 канал

«В Сумах днем 12 мая прогремел мощный взрыв», — сообщил телеканал, ссылаясь на пост издания общественное в telegram. 24 канал также призвал жителей Сумкой области не покидать укрытия, в связи с ракетной опасностью в регионе.

В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

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На Украине на севере в городе Сумы прогремел взрыв. Об этом сообщили издание общественное и 24 канал «В Сумах днем 12 мая прогремел мощный взрыв», — сообщил телеканал, ссылаясь на пост издания общественное в telegram. 24 канал также призвал жителей Сумкой области не покидать укрытия, в связи с ракетной опасностью в регионе. В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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