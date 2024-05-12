На Украине сообщили о взрыве в городе на Севере страны

В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На Украине на севере в городе Сумы прогремел взрыв. Об этом сообщили издание общественное и 24 канал
«В Сумах днем 12 мая прогремел мощный взрыв», — сообщил телеканал, ссылаясь на пост издания общественное в telegram. 24 канал также призвал жителей Сумкой области не покидать укрытия, в связи с ракетной опасностью в регионе.
В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога. Это следует из данных
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