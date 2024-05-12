В Белгороде гремят взрывы во время ракетной опасности

12 мая 2024 в 18:28 Размер текста - 17 +

В Белгороде зафиксированы взрывы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома В Белгороде зафиксированы мощные взрывы на фоне третьей объявленной ракетной тревоги за день. Спасатели, занятые на месте обрушения жилого дома, вынуждены прятаться в укрытии. «Сильные взрывы слышны в Белгороде», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что это происходит на фоне объявленной ракетной опасности. В МЧС рассказали, что спасатели, занимавшиеся поисково-спасательными работами на месте обрушения, были вынуждены прервать свою деятельность и укрыться в убежище в связи с угрозой ракетного удара. Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о новом сигнале ракетной опасности в Белгороде. После обстрела ВСУ в городе произошло обрушение подъезда жилого дома. Эвакуация на месте происшествия завершена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белгороде зафиксированы мощные взрывы на фоне третьей объявленной ракетной тревоги за день. Спасатели, занятые на месте обрушения жилого дома, вынуждены прятаться в укрытии. «Сильные взрывы слышны в Белгороде», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что это происходит на фоне объявленной ракетной опасности. В МЧС рассказали, что спасатели, занимавшиеся поисково-спасательными работами на месте обрушения, были вынуждены прервать свою деятельность и укрыться в убежище в связи с угрозой ракетного удара. Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о новом сигнале ракетной опасности в Белгороде. После обстрела ВСУ в городе произошло обрушение подъезда жилого дома. Эвакуация на месте происшествия завершена.