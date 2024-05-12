В Белгороде гремят взрывы во время ракетной опасности

В Белгороде зафиксированы мощные взрывы на фоне третьей объявленной ракетной тревоги за день. Спасатели, занятые на месте обрушения жилого дома, вынуждены прятаться в укрытии.
«Сильные взрывы слышны в Белгороде», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что это происходит на фоне объявленной ракетной опасности. В МЧС рассказали, что спасатели, занимавшиеся поисково-спасательными работами на месте обрушения, были вынуждены прервать свою деятельность и укрыться в убежище в связи с угрозой ракетного удара.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о новом сигнале ракетной опасности в Белгороде. После обстрела ВСУ в городе произошло обрушение подъезда жилого дома. Эвакуация на месте происшествия завершена.
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