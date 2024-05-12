ООН отреагировала на атаку ВСУ по жилому дому в Белгороде

ООН осудила атаку ВСУ по гражданской инфраструктуре в Белгороде

12 мая 2024 в 19:06 Размер текста - 17 +

В ООН осудили атаку по гражданской инфраструктуре РФ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома Организация Объединенных Наций (ООН) осудила атаку ВСУ по Белгороду. ООН против любых атак по гражданской инфраструктуре. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак. «Мы против любых атак на гражданскую инфраструктуру», — заявил Фархан Хак. Слова представителя ООН передает ТАСС. Ранее украинские военные обстреляли Белгород. В результате атаки обвалился подъезд жилого дома. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Организация Объединенных Наций (ООН) осудила атаку ВСУ по Белгороду. ООН против любых атак по гражданской инфраструктуре. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак. «Мы против любых атак на гражданскую инфраструктуру», — заявил Фархан Хак. Слова представителя ООН передает ТАСС. Ранее украинские военные обстреляли Белгород. В результате атаки обвалился подъезд жилого дома. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.