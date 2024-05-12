ООН отреагировала на атаку ВСУ по жилому дому в Белгороде

ООН осудила атаку ВСУ по гражданской инфраструктуре в Белгороде
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нато.вооружение. техника. stock, флаг, оон, штаб-квартира,  stock
В ООН осудили атаку по гражданской инфраструктуре РФ Фото:
новость из сюжета
В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

Организация Объединенных Наций (ООН) осудила атаку ВСУ по Белгороду. ООН против любых атак по гражданской инфраструктуре. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак.

«Мы против любых атак на гражданскую инфраструктуру», — заявил Фархан Хак. Слова представителя ООН передает ТАСС.

Ранее украинские военные обстреляли Белгород. В результате атаки обвалился подъезд жилого дома. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Организация Объединенных Наций (ООН) осудила атаку ВСУ по Белгороду. ООН против любых атак по гражданской инфраструктуре. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак. «Мы против любых атак на гражданскую инфраструктуру», — заявил Фархан Хак. Слова представителя ООН передает ТАСС. Ранее украинские военные обстреляли Белгород. В результате атаки обвалился подъезд жилого дома. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...