Капитан ХК «Зауралье» Бочков и два защитника покинули курганскую команду. Фото

12 мая 2024 в 20:40 Размер текста - 17 +

Клуб из Кургана обновляет состав Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ Капитан хоккейного клуба «Зауралье» из Кургана Илья Бочков ушел после истечения контракта. Вместе с ним клуб покинули два защитника, передает пресс-служба курганской команды. «Защитник Илья Бочков покидает нашу команду в связи с истечением срока контракта. Три сезона он сражался за наш клуб, был капитаном, лидером на льду и в раздевалке. За „Зауралье“ Бочков провел 145 матчей и набрал 46 очков», — указано в telegram-канале клуба. Представители команды пояснили также, что один из защитников Кирилл Цулыгин продолжит карьеру в воронежском «Буране». Другой — Никита Олейник ушел из «Зауралья» в связи с истечением срока аренды у клуба, владеющего правами на игрока. Ранее URA.RU писало о руководстве хоккейного клуба «Молот». Пермяки заключили контракт с нападающим Виктором Пластининым, отыгравшем сезон за курганскую команду. За 145 матчей Илья Бочков набрал 46 (9+37) очков при показателе полезности «+7» telegram-канал ХК «Зауралье» В курганской команде 22-летний хоккеист провел один сезон telegram-канал ХК «Зауралье» В «Зауралье» защитник перешел в середине позапрошлого сезона, отыграв за Курган 61 матч telegram-канал ХК «Зауралье» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Капитан хоккейного клуба «Зауралье» из Кургана Илья Бочков ушел после истечения контракта. Вместе с ним клуб покинули два защитника, передает пресс-служба курганской команды. «Защитник Илья Бочков покидает нашу команду в связи с истечением срока контракта. Три сезона он сражался за наш клуб, был капитаном, лидером на льду и в раздевалке. За „Зауралье“ Бочков провел 145 матчей и набрал 46 очков», — указано в telegram-канале клуба. Представители команды пояснили также, что один из защитников Кирилл Цулыгин продолжит карьеру в воронежском «Буране». Другой — Никита Олейник ушел из «Зауралья» в связи с истечением срока аренды у клуба, владеющего правами на игрока. Ранее URA.RU писало о руководстве хоккейного клуба «Молот». Пермяки заключили контракт с нападающим Виктором Пластининым, отыгравшем сезон за курганскую команду.