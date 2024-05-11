Капитан хоккейного клуба «Зауралье» из Кургана Илья Бочков ушел после истечения контракта. Вместе с ним клуб покинули два защитника, передает пресс-служба курганской команды.
«Защитник Илья Бочков покидает нашу команду в связи с истечением срока контракта. Три сезона он сражался за наш клуб, был капитаном, лидером на льду и в раздевалке. За „Зауралье“ Бочков провел 145 матчей и набрал 46 очков», — указано в telegram-канале клуба.
Представители команды пояснили также, что один из защитников Кирилл Цулыгин продолжит карьеру в воронежском «Буране». Другой — Никита Олейник ушел из «Зауралья» в связи с истечением срока аренды у клуба, владеющего правами на игрока.
Ранее URA.RU писало о руководстве хоккейного клуба «Молот». Пермяки заключили контракт с нападающим Виктором Пластининым, отыгравшем сезон за курганскую команду.
За 145 матчей Илья Бочков набрал 46 (9+37) очков при показателе полезности «+7»
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Капитан хоккейного клуба «Зауралье» из Кургана Илья Бочков ушел после истечения контракта. Вместе с ним клуб покинули два защитника, передает пресс-служба курганской команды. «Защитник Илья Бочков покидает нашу команду в связи с истечением срока контракта. Три сезона он сражался за наш клуб, был капитаном, лидером на льду и в раздевалке. За „Зауралье“ Бочков провел 145 матчей и набрал 46 очков», — указано в telegram-канале клуба. Представители команды пояснили также, что один из защитников Кирилл Цулыгин продолжит карьеру в воронежском «Буране». Другой — Никита Олейник ушел из «Зауралья» в связи с истечением срока аренды у клуба, владеющего правами на игрока. Ранее URA.RU писало о руководстве хоккейного клуба «Молот». Пермяки заключили контракт с нападающим Виктором Пластининым, отыгравшем сезон за курганскую команду.