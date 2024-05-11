11 мая 2024

Капитан ХК «Зауралье» Бочков и два защитника покинули курганскую команду. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккей. Курган, зауралье, хоккей, хоккейная клюшка
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Капитан хоккейного клуба «Зауралье» из Кургана Илья Бочков ушел после истечения контракта. Вместе с ним клуб покинули два защитника, передает пресс-служба курганской команды.

«Защитник Илья Бочков покидает нашу команду в связи с истечением срока контракта. Три сезона он сражался за наш клуб, был капитаном, лидером на льду и в раздевалке. За „Зауралье“ Бочков провел 145 матчей и набрал 46 очков», — указано в telegram-канале клуба.

Представители команды пояснили также, что один из защитников Кирилл Цулыгин продолжит карьеру в воронежском «Буране». Другой — Никита Олейник ушел из «Зауралья» в связи с истечением срока аренды у клуба, владеющего правами на игрока.

Ранее URA.RU писало о руководстве хоккейного клуба «Молот». Пермяки заключили контракт с нападающим Виктором Пластининым, отыгравшем сезон за курганскую команду.

https://t.me/hczaural
За 145 матчей Илья Бочков набрал 46 (9+37) очков при показателе полезности «+7»
https://t.me/hczaural
В курганской команде 22-летний хоккеист провел один сезон
https://t.me/hczaural
В «Зауралье» защитник перешел в середине позапрошлого сезона, отыграв за Курган 61 матч

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Капитан хоккейного клуба «Зауралье» из Кургана Илья Бочков ушел после истечения контракта. Вместе с ним клуб покинули два защитника, передает пресс-служба курганской команды. «Защитник Илья Бочков покидает нашу команду в связи с истечением срока контракта. Три сезона он сражался за наш клуб, был капитаном, лидером на льду и в раздевалке. За „Зауралье“ Бочков провел 145 матчей и набрал 46 очков», — указано в telegram-канале клуба. Представители команды пояснили также, что один из защитников Кирилл Цулыгин продолжит карьеру в воронежском «Буране». Другой — Никита Олейник ушел из «Зауралья» в связи с истечением срока аренды у клуба, владеющего правами на игрока. Ранее URA.RU писало о руководстве хоккейного клуба «Молот». Пермяки заключили контракт с нападающим Виктором Пластининым, отыгравшем сезон за курганскую команду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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