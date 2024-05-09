Нападающий Пластинин перешел из курганского ХК «Зауралье» в пермский «Молот»

Руководство хоккейного клуба «Молот» из Перми заключило контракт с нападающим Виктором Пластининым, отыгравшем сезон за курганскую команду. Об этом сообщила пресс-служба «Зауралья».
«Нападающий Виктор Пластинин уходит из „Зауралья“ в связи с истечением срока контракта. Он продолжит карьеру в пермском „Молоте“. За Курган 28-летний хоккеист провел один сезон, сыграл 60 матчей и набрал 32 (13+19) очка», — написано в telegram-канале клуба.
На смену Пластинину пришел нападающий Антон Угольников, который является воспитанником омской школы хоккея. В прошлом сезоне он выступал за «Рязань-ВДВ».
Еще одним новичком «Молота» стал бывший нападающий ХК «Зауралье» Дмитрий Бойчук. За сезон он отыграл 52 матча, где набрал 26 очков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.