Нападающий Пластинин перешел из курганского ХК «Зауралье» в пермский «Молот»

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Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Руководство хоккейного клуба «Молот» из Перми заключило контракт с нападающим Виктором Пластининым, отыгравшем сезон за курганскую команду. Об этом сообщила пресс-служба «Зауралья».

«Нападающий Виктор Пластинин уходит из „Зауралья“ в связи с истечением срока контракта. Он продолжит карьеру в пермском „Молоте“. За Курган 28-летний хоккеист провел один сезон, сыграл 60 матчей и набрал 32 (13+19) очка», — написано в telegram-канале клуба.

На смену Пластинину пришел нападающий Антон Угольников, который является воспитанником омской школы хоккея. В прошлом сезоне он выступал за «Рязань-ВДВ».

Еще одним новичком «Молота» стал бывший нападающий ХК «Зауралье» Дмитрий Бойчук. За сезон он отыграл 52 матча, где набрал 26 очков.

https://t.me/hczaural/17282
Показатель полезности Романа Чемерикина оценивается в «+5»
https://t.me/hczaural/17283
За рязанскую команду нападающий отыграл 50 матчей, набрав 14 (7+7) очков

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Руководство хоккейного клуба «Молот» из Перми заключило контракт с нападающим Виктором Пластининым, отыгравшем сезон за курганскую команду. Об этом сообщила пресс-служба «Зауралья». «Нападающий Виктор Пластинин уходит из „Зауралья“ в связи с истечением срока контракта. Он продолжит карьеру в пермском „Молоте“. За Курган 28-летний хоккеист провел один сезон, сыграл 60 матчей и набрал 32 (13+19) очка», — написано в telegram-канале клуба. На смену Пластинину пришел нападающий Антон Угольников, который является воспитанником омской школы хоккея. В прошлом сезоне он выступал за «Рязань-ВДВ». Еще одним новичком «Молота» стал бывший нападающий ХК «Зауралье» Дмитрий Бойчук. За сезон он отыграл 52 матча, где набрал 26 очков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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