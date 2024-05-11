В канализации едва не утонули дети Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Журналисты шоу «Малахов» телеканала «Россия 1» сняли репортаж о поселке Кадровик (Копейский городской округ, Челябинская область), где 12 мая обвалился коллектор, а по улицам начала течь вода из канализации. Про визит телевизионной группы рассказали очевидцы.

«Сегодня приезжал канал „Россия -1“ команда Малахова! Сняли репортаж о нашем коллекторе, все безобразие, что творится на поселке Кадровик (Копейск)», — сообщают очевидцы в группе «Подслушано Копейск» в социальной сети «ВКонтакте».

В поселке Кадровик по улице Огнева 12 мая произошел новый обвал коллектора, уже четвертый за год. В городской канализации едва не утонули двое детей. «Сколько можно терпеть это безобразие, по поселку плывут открыто [фекалии], вонь стоит, дышать невозможно, топит дома и огороды», — говорят люди.

Жители рассказали журналистам, что проблемы начались после строительства микрорайона Тугайкуль, где возвели 12 многоквартирных домов. К коллектору, который уже имел сто процентный износ, нельзя было подключать дополнительную канализационную ветку, уверены жители поселка. Через пять лет начались проблемы. Коллектор стал обрушаться.

По поселку второй месяц открытым способом, минуя очистные, бежит фекальная река. В нее же попадают стоки с двух туберкулезных диспансеров. В реку лезут дети, остановить и уследить за ними практически невозможно, рассказала ранее URA.RU жительница поселка Татьяна Исайкина.

Редакция URA.RU направила запрос в администрацию Копейска. Ответ будет опубликован после получения.

Кадровик и проблемы поселка покажут по федеральному каналу группа «Подслушано Копейск» в социальной сети «ВКонтакте» Фото: