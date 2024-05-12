Путин предложил новые кандидатуры на должности глав федеральных ведомств

13 мая 2024 в 00:00 Размер текста - 17 +

Путин внес кандидатуры новых министров и руководителей ведомств Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин внес кандидатуры новых министров и руководителей ведомств. Об этом сообщили в Совете Федерации. Кого отправят в отставку Путин предложил свои кандидатуры на посты министров. Так, в новом составе кабмина не фигурирует экс-министр Обороны Сергей Шойгу. Эту должность он занимал с 2012 года. Глава государства назначил политика на пост секретаря Совбеза России, объяснив это тем, что сейчас необходимо назначение гражданского человека: «ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей». Также Шойгу будет курировать работу ФСВТС и станет замом президента в комиссии по ВПК. Ввиду таких изменений, соответственно, с поста секретаря Совбеза России снят Николай Патрушев. Он занимал это место с 2008 года, о его новой работе Кремль сообщит позже. Помимо этого уйдет с поста председателя Счетной палаты Алексей Кудрин. Он пробыл на должности шесть лет — с 2018 года. Кто заменит Шойгу Новым главой Министерства обороны может стать Андрей Белоусов. Путин внес его кандидатуру, для консультации на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая. Ранее Белоусов был первым вице-премьером. Кудрина же заменит Борис Ковальчук. С 2010 года он был председателем правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Кто остался на своих постах Во многом Кабинет министров останется прежним. Так, гавой Министерства внутренних дел предложен Владимир Колокольцев (возглавлял его с 2012 года), а министром по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий — Александр Куренков (возглавлял с 2022 года). На должность министра иностранных дел — Сергей Лавров (с 2004 года), на должность министра юстиции — Константин Чуйченко (с 2020 года). Другие главы ведомств также не изменятся: на пост Директора Службы внешней разведки Путин внес кандидатуру Сергея Нарышкина (занимал должность с 2016 года), а на пост Директора Федеральной службы безопасности — Александра Бортникова (с 2008 года). Помимо этого, предложен кандидат на должность Директора Федеральной службы войск национальной гвардии — Виктор Золотов (с 2016 года), на Директора Федеральной службы охраны — Дмитрий Кочнев (с 2015 года) и на должность Начальника Главного управления специальных программ Президента — Александр Линц (с 2015 года). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин внес кандидатуры новых министров и руководителей ведомств. Об этом сообщили в Совете Федерации. Путин предложил свои кандидатуры на посты министров. Так, в новом составе кабмина не фигурирует экс-министр Обороны Сергей Шойгу. Эту должность он занимал с 2012 года. Глава государства назначил политика на пост секретаря Совбеза России, объяснив это тем, что сейчас необходимо назначение гражданского человека: «ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей». Также Шойгу будет курировать работу ФСВТС и станет замом президента в комиссии по ВПК. Ввиду таких изменений, соответственно, с поста секретаря Совбеза России снят Николай Патрушев. Он занимал это место с 2008 года, о его новой работе Кремль сообщит позже. Помимо этого уйдет с поста председателя Счетной палаты Алексей Кудрин. Он пробыл на должности шесть лет — с 2018 года. Новым главой Министерства обороны может стать Андрей Белоусов. Путин внес его кандидатуру, для консультации на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая. Ранее Белоусов был первым вице-премьером. Кудрина же заменит Борис Ковальчук. С 2010 года он был председателем правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Во многом Кабинет министров останется прежним. Так, гавой Министерства внутренних дел предложен Владимир Колокольцев (возглавлял его с 2012 года), а министром по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий — Александр Куренков (возглавлял с 2022 года). На должность министра иностранных дел — Сергей Лавров (с 2004 года), на должность министра юстиции — Константин Чуйченко (с 2020 года). Другие главы ведомств также не изменятся: на пост Директора Службы внешней разведки Путин внес кандидатуру Сергея Нарышкина (занимал должность с 2016 года), а на пост Директора Федеральной службы безопасности — Александра Бортникова (с 2008 года). Помимо этого, предложен кандидат на должность Директора Федеральной службы войск национальной гвардии — Виктор Золотов (с 2016 года), на Директора Федеральной службы охраны — Дмитрий Кочнев (с 2015 года) и на должность Начальника Главного управления специальных программ Президента — Александр Линц (с 2015 года).