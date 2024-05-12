Вечером 13 мая на Тюменском тракте водитель автомобиля Lifan выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Sitrak. В результате ДТП водитель и пассажир Lifan скончались до прибытия медиков, сообщили в УГИБДД Свердловской области.
«Водитель, управляя легковым автомобилем Lifan… Совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем Sitrak. В результате ДТП водитель и женщина-пассажир автомашины Lifan погибли на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в telegram-канале ведомства.
Еще одна пассажирка доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести. На месте происшествия работают автоинспекторы и следственно-оперативная группа, устанавливаются.
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