Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Тюменском тракте. Фото

13 мая 2024 в 02:44 Размер текста - 17 +

Точную причину ДТП с грузовиком установят в ходе следствия (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вечером 13 мая на Тюменском тракте водитель автомобиля Lifan выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Sitrak. В результате ДТП водитель и пассажир Lifan скончались до прибытия медиков, сообщили в УГИБДД Свердловской области. «Водитель, управляя легковым автомобилем Lifan… Совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем Sitrak. В результате ДТП водитель и женщина-пассажир автомашины Lifan погибли на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в telegram-канале ведомства. Еще одна пассажирка доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести. На месте происшествия работают автоинспекторы и следственно-оперативная группа, устанавливаются. Инцидент произошел вечером 13 мая на 82-м км автодороги Екатеринбург — Тюмень Богдановичского района канал «ГИБДД Свердловской области », t.me Фото: канал «ГИБДД Свердловской области », t.me Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вечером 13 мая на Тюменском тракте водитель автомобиля Lifan выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Sitrak. В результате ДТП водитель и пассажир Lifan скончались до прибытия медиков, сообщили в УГИБДД Свердловской области. «Водитель, управляя легковым автомобилем Lifan… Совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем Sitrak. В результате ДТП водитель и женщина-пассажир автомашины Lifan погибли на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в telegram-канале ведомства. Еще одна пассажирка доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести. На месте происшествия работают автоинспекторы и следственно-оперативная группа, устанавливаются.