Тюменская область вошла в ТОП-3 рейтинга по вводу жилья среди регионов России

Тюменская область заняла второе место среди регионов России в рейтинге по вводу жилья. Такие данные следуют из исследования РИА Новости.
«Лидером рейтинга по вводу жилья стала Ленинградская область. Здесь в пересчете на одного жителя в 2023 году было введено более двух тысяч квадратных метров. На второй и третьей строчке — Тюменская область и Чеченская Республика», — написало издание.
В 2023 году в Тюменской области было введено 2486 тысяч квадратных метров — это примерно 1539 квадратных метров на человека. При этом, изменение объемов ввода жилья составило 10,7%, а общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя — 31,3 квадратных метра.
Тюменская область оказалась единственным регионом «матрешки», занявшим лидирующее место в рейтинге субъектов РФ по вводу жилья. ХМАО и ЯНАО оказались на 58 и 56 позиции соответственно.
В прошлом году была аналогичная ситуация. Тюменская область занимала второе место, а ХМАО и ЯНАО оказались на 54 и 71 соответственно.
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Тюменская область заняла второе место среди регионов России в рейтинге по вводу жилья. Такие данные следуют из исследования РИА Новости. «Лидером рейтинга по вводу жилья стала Ленинградская область. Здесь в пересчете на одного жителя в 2023 году было введено более двух тысяч квадратных метров. На второй и третьей строчке — Тюменская область и Чеченская Республика», — написало издание. В 2023 году в Тюменской области было введено 2486 тысяч квадратных метров — это примерно 1539 квадратных метров на человека. При этом, изменение объемов ввода жилья составило 10,7%, а общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя — 31,3 квадратных метра. Тюменская область оказалась единственным регионом «матрешки», занявшим лидирующее место в рейтинге субъектов РФ по вводу жилья. ХМАО и ЯНАО оказались на 58 и 56 позиции соответственно. В прошлом году была аналогичная ситуация. Тюменская область занимала второе место, а ХМАО и ЯНАО оказались на 54 и 71 соответственно.