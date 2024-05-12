12 мая 2024
11 мая 2024

Тюменская область вошла в ТОП-3 рейтинга по вводу жилья среди регионов России

© Служба новостей «URA.RU»
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Жилые дома, недвижимость. Тюмень, жилой дом, недвижимость, жилье
Тюменская область заняла второе место среди регионов России по вводу жилья Фото:

Тюменская область заняла второе место среди регионов России в рейтинге по вводу жилья. Такие данные следуют из исследования РИА Новости.

«Лидером рейтинга по вводу жилья стала Ленинградская область. Здесь в пересчете на одного жителя в 2023 году было введено более двух тысяч квадратных метров. На второй и третьей строчке — Тюменская область и Чеченская Республика», — написало издание.

В 2023 году в Тюменской области было введено 2486 тысяч квадратных метров — это примерно 1539 квадратных метров на человека. При этом, изменение объемов ввода жилья составило 10,7%, а общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя — 31,3 квадратных метра.

Тюменская область оказалась единственным регионом «матрешки», занявшим лидирующее место в рейтинге субъектов РФ по вводу жилья. ХМАО и ЯНАО оказались на 58 и 56 позиции соответственно.

В прошлом году была аналогичная ситуация. Тюменская область занимала второе место, а ХМАО и ЯНАО оказались на 54 и 71 соответственно.

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Тюменская область заняла второе место среди регионов России в рейтинге по вводу жилья. Такие данные следуют из исследования РИА Новости. «Лидером рейтинга по вводу жилья стала Ленинградская область. Здесь в пересчете на одного жителя в 2023 году было введено более двух тысяч квадратных метров. На второй и третьей строчке — Тюменская область и Чеченская Республика», — написало издание. В 2023 году в Тюменской области было введено 2486 тысяч квадратных метров — это примерно 1539 квадратных метров на человека. При этом, изменение объемов ввода жилья составило 10,7%, а общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя — 31,3 квадратных метра. Тюменская область оказалась единственным регионом «матрешки», занявшим лидирующее место в рейтинге субъектов РФ по вводу жилья. ХМАО и ЯНАО оказались на 58 и 56 позиции соответственно. В прошлом году была аналогичная ситуация. Тюменская область занимала второе место, а ХМАО и ЯНАО оказались на 54 и 71 соответственно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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