На Байкале произошло крупное землетрясение

13 мая 2024 в 05:57 Размер текста - 17 +

Амплитуда землетрясения на Байкале составила шесть баллов Фото: Антон Артемьев © URA.RU В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой шесть баллов. Об этом сообщает ГУ МЧС по Иркутской области в своем telegram-канале. «Сегодня утром, в 07:07 по местному времени (02:07 мск), было зафиксировано землетрясение на Байкале, эпицентр которого находился в 50 км от села Гремячинск Ольхонского района. Магнитуда толчков достигла 6,0 баллов», — отмечается в сообщении ведомства. Согласно информации Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, жители Улан-Удэ ощутили землетрясение как слабое до умеренное, с интенсивностью в 3-4 балла. В Иркутске оно было зарегистрировано как слабое, на уровне 3 баллов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой шесть баллов. Об этом сообщает ГУ МЧС по Иркутской области в своем telegram-канале. «Сегодня утром, в 07:07 по местному времени (02:07 мск), было зафиксировано землетрясение на Байкале, эпицентр которого находился в 50 км от села Гремячинск Ольхонского района. Магнитуда толчков достигла 6,0 баллов», — отмечается в сообщении ведомства. Согласно информации Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, жители Улан-Удэ ощутили землетрясение как слабое до умеренное, с интенсивностью в 3-4 балла. В Иркутске оно было зарегистрировано как слабое, на уровне 3 баллов.