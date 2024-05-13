В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой шесть баллов. Об этом сообщает ГУ МЧС по Иркутской области в своем telegram-канале.
«Сегодня утром, в 07:07 по местному времени (02:07 мск), было зафиксировано землетрясение на Байкале, эпицентр которого находился в 50 км от села Гремячинск Ольхонского района. Магнитуда толчков достигла 6,0 баллов», —
Согласно информации Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, жители Улан-Удэ ощутили землетрясение как слабое до умеренное, с интенсивностью в 3-4 балла. В Иркутске оно было зарегистрировано как слабое, на уровне 3 баллов.
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