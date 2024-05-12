12 мая 2024
11 мая 2024

В челябинском нацпарке до середины июня продлится сезон сморчков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Первые сморчки.Пермь, урожай, базар, ведро, грибы, рынок, весна, сморчки, ведерко
Искать сморчки посоветовали на солнечных участках с известковой почвой Фото:

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) до середины июня продлится сезон сбора сморчков. Как сообщили в пресс-службе учреждения, урожай ожидается скудным.

«Несмотря на погодные сюрпризы, на Зигальге начался грибной сезон. Урожай сморчков в этом году вряд ли будет богатым, потому что резких перепадов температуры эти нежные грибы не любят. И предпочитают дожидаться более благоприятных условий», — уточнили в нацпарке.

Специалисты парка посоветовали искать сморчки на солнечных участках с известковой почвой, преимущественно в лиственных лесах. Хорошо растут на третий или четвертый год в местах, где бушевали лесные пожары.

Как URA.RU рассказали в пресс-службе «Зигальги», собирать грибы в нацпарке для собственного использования разрешается. Исключения составляют заповедные места. Чтобы не оказаться в такой зоне, инспекторы рекомендовали передвигаться по маркированным тропам.

Сезон сбора начался в челябинских лесах 20 апреля. Грибники раскрыли особенности сморчков, чтобы любители не спутали их с ядовитыми грибами.

Сморчковый сезон продлится до середины июня
Сморчковый сезон продлится до середины июня
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В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) до середины июня продлится сезон сбора сморчков. Как сообщили в пресс-службе учреждения, урожай ожидается скудным. «Несмотря на погодные сюрпризы, на Зигальге начался грибной сезон. Урожай сморчков в этом году вряд ли будет богатым, потому что резких перепадов температуры эти нежные грибы не любят. И предпочитают дожидаться более благоприятных условий», — уточнили в нацпарке. Специалисты парка посоветовали искать сморчки на солнечных участках с известковой почвой, преимущественно в лиственных лесах. Хорошо растут на третий или четвертый год в местах, где бушевали лесные пожары. Как URA.RU рассказали в пресс-службе «Зигальги», собирать грибы в нацпарке для собственного использования разрешается. Исключения составляют заповедные места. Чтобы не оказаться в такой зоне, инспекторы рекомендовали передвигаться по маркированным тропам. Сезон сбора начался в челябинских лесах 20 апреля. Грибники раскрыли особенности сморчков, чтобы любители не спутали их с ядовитыми грибами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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