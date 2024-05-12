В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) до середины июня продлится сезон сбора сморчков. Как сообщили в пресс-службе учреждения, урожай ожидается скудным.
«Несмотря на погодные сюрпризы, на Зигальге начался грибной сезон. Урожай сморчков в этом году вряд ли будет богатым, потому что резких перепадов температуры эти нежные грибы не любят. И предпочитают дожидаться более благоприятных условий», — уточнили в нацпарке.
Специалисты парка посоветовали искать сморчки на солнечных участках с известковой почвой, преимущественно в лиственных лесах. Хорошо растут на третий или четвертый год в местах, где бушевали лесные пожары.
Как URA.RU рассказали в пресс-службе «Зигальги», собирать грибы в нацпарке для собственного использования разрешается. Исключения составляют заповедные места. Чтобы не оказаться в такой зоне, инспекторы рекомендовали передвигаться по маркированным тропам.
Сезон сбора начался в челябинских лесах 20 апреля. Грибники раскрыли особенности сморчков, чтобы любители не спутали их с ядовитыми грибами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!