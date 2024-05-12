В челябинском нацпарке до середины июня продлится сезон сморчков. Фото

13 мая 2024 в 09:44 Размер текста - 17 +

Искать сморчки посоветовали на солнечных участках с известковой почвой Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) до середины июня продлится сезон сбора сморчков. Как сообщили в пресс-службе учреждения, урожай ожидается скудным. «Несмотря на погодные сюрпризы, на Зигальге начался грибной сезон. Урожай сморчков в этом году вряд ли будет богатым, потому что резких перепадов температуры эти нежные грибы не любят. И предпочитают дожидаться более благоприятных условий», — уточнили в нацпарке. Специалисты парка посоветовали искать сморчки на солнечных участках с известковой почвой, преимущественно в лиственных лесах. Хорошо растут на третий или четвертый год в местах, где бушевали лесные пожары. Как URA.RU рассказали в пресс-службе «Зигальги», собирать грибы в нацпарке для собственного использования разрешается. Исключения составляют заповедные места. Чтобы не оказаться в такой зоне, инспекторы рекомендовали передвигаться по маркированным тропам. Сезон сбора начался в челябинских лесах 20 апреля. Грибники раскрыли особенности сморчков, чтобы любители не спутали их с ядовитыми грибами. Сморчковый сезон продлится до середины июня пресс-служба нацпарка «Зигальга» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) до середины июня продлится сезон сбора сморчков. Как сообщили в пресс-службе учреждения, урожай ожидается скудным. «Несмотря на погодные сюрпризы, на Зигальге начался грибной сезон. Урожай сморчков в этом году вряд ли будет богатым, потому что резких перепадов температуры эти нежные грибы не любят. И предпочитают дожидаться более благоприятных условий», — уточнили в нацпарке. Специалисты парка посоветовали искать сморчки на солнечных участках с известковой почвой, преимущественно в лиственных лесах. Хорошо растут на третий или четвертый год в местах, где бушевали лесные пожары. Как URA.RU рассказали в пресс-службе «Зигальги», собирать грибы в нацпарке для собственного использования разрешается. Исключения составляют заповедные места. Чтобы не оказаться в такой зоне, инспекторы рекомендовали передвигаться по маркированным тропам. Сезон сбора начался в челябинских лесах 20 апреля. Грибники раскрыли особенности сморчков, чтобы любители не спутали их с ядовитыми грибами.